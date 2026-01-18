Un robo de droga entre las hipótesis de la muerte de un hombre en El Algar (Murcia)

El Algar (Murcia), 18 ene (EFE).- Un "vuelco" o robo de droga figura entre las hipótesis sobre la muerte de un hombre de 41 años que ha recibido esta madrugada un disparo en la diputación de El Algar, según fuentes próximas a la investigación, aunque no se descartan otros móviles del suceso.

Los hechos han ocurrido sobre las 04:00 horas cuando, según los testimonios de los vecinos, el fallecido ha sido encontrado tendido en la puerta de su vivienda con una fuerte hemorragia y poco después de escucharse una fuerte detonación.

La víctima residía en un dúplex situado en la calle Juan XXIII de la citada localidad, a unos 18 kilómetros de Cartagena, adonde se han desplazado patrullas de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil, que investiga el caso.

Según el 112, tras recibir varios avisos, sanitarios del 061 han acudido al lugar pero, a pesar "de los intensos esfuerzos realizados" para estabilizar a la víctima "y dada la gravedad de las heridas", ha fallecido en el lugar del suceso.

Una tía del fallecido, Virtudes Martínez, ha explicado a los periodistas que el agresor ha accedido con una escalera hasta la vivienda de la víctima y ha colocado un destornillador en el cuello a la pareja de su sobrino. "Cuando él ha llegado al lugar, le han disparado", ha relatado.

"Lo han ejecutado", según la mujer, quien ha asegurado que desconoce si el fallecido estaba metido en asuntos de drogas, pero ha insistido en que su sobrino ha muerto "desangrado", ha pedido justicia y se ha quejado de la situación que vive El Algar. "Estamos dejados de la mano de Dios", ha asegurado. EFE

(Foto) (Vídeo)