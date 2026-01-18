Un menor agrede a su madre con un cuchillo y huye tras robarle la tarjeta a su abuela

Pontevedra, 18 ene (EFE).- La Policía Local de Pontevedra ha detenido a un menor que amenazó y agredió a su madre con un cuchillo y que, tras robarle la tarjeta de crédito a su abuela, huyó de casa.

Tras una llamada de madrugada de la madre al 112 Galicia, los agentes acudieron al domicilio familiar.

El joven fue localizado en la zona de A Parda, en donde inició una fuga tras ver a la policía, y los agentes tuvieron que dividirse para perseguirlo a pie y en coche hasta cortarle el paso.

Al ser interceptado, el menor alzó el cuchillo con actitud intimidatoria hacia los policías, haciendo caso omiso a las órdenes hasta que finalmente depuso su actitud y fue inmovilizado.

En el registro, los policías hallaron la tarjeta de crédito robada, una considerable cantidad de dinero en efectivo, una sustancia compatible con cocaína y pastillas compatibles con MDMA (droga sintética).

El menor fue trasladado a dependencias policiales y se notificó a su madre lo ocurrido. EFE

