Ugo Carabelli pierde frente al húngaro Fucsovics en su debut del Abierto de Australia

Sídney (Australia), 18 ene (EFE).- El argentino Camilo Ugo Carabelli, 49 en el ránking ATP, perdió este domingo ante el húngaro Marton Fucsovics, 54 del mundo, por 6(5)-7, 1-6 y 2-6 , en su debut en el Abierto de Australia.

El tenista argentino, de 26 años y nacido en Buenos Aires, ofreció resistencia durante casi dos horas y media ante el húngaro, aunque no logró imponerse y quedó eliminado, mientras que su rival avanzó a la segunda ronda, donde se medirá al kazajo Alexander Bublik o al estadounidense Jenson Brooksby, una vez se resuelva el duelo de primera ronda entre ambos.

De este modo, Ugo Carabelli no logró seguir los pasos de sus compatriotas argentinos Tomás Martín Etcheverry, Francisco Cerúndolo y Francisco Comesaña, que lograron todos este domingo pasar a la segunda ronda del torneo.

Aunque el argentino presentó batalla en el primer set, los dos siguientes estuvieron dominados por el húngaro, que sostuvo su servicio en un tenso sexto juego para consolidar el quiebre y estirar su ventaja en el decisivo tercer set.

Bajo fuerte presión, Fucsovics salvó tres bolas de ruptura gracias a la solidez de su saque, con registros de hasta 195 kilómetros por hora.

En el Abierto de Australia del año pasado, Ugo Carabelli fue eliminado en primera ronda frente al estadounidense Learner Tien, por 6-4, 6-7, 3-6, 6-4 y 4-6. EFE

EFE

