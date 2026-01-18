Tercera victoria consecutiva de “Shutterwood” y Vicky Alonso en Dos Hermanas

Dos Hermanas (Sevilla), 18 ene (EFE).- La yegua “Shutterwood”, una de las revelaciones de la temporada de invierno en Dos Hermanas (Sevilla), ha enlazado este domingo su tercer triunfo consecutivo en el hipódromo con la monta de Vicky Alonso.

Así, superó con su remate desde el fondo del lote a “Spielman”, que falta de media recta parecía el ganador en este premio A Galopar. “Shutterwood” pertenece a la cuadra Los Meleneros, que entrena en San Sebastián Ion Elarre.

La jornada arrancó con la victoria de “Archie’s Dream” y Jaime Gelabert, que vigilaron de cerca al puntero “Sir Polo” para lanzarse en la recta fin la ganar con autoridad. El siempre cumplidor “Flaming Glass” vendría con Sara Horcajada a ser segundo en estos 2.100 metros del premio Ocio Caballo.

Las siguientes tres pruebas del programa componían el hándicap triplicado de 1.500 metros en la arena. “Cogsworth” renació para darle el triunfo a Martín Goicoechea, exjockey que hoy estrenaba su licencia de preparador. Con Borja Fayos en la silla, vino a dominar a “Haya Taal”, que había dirigido con Jaime Gelabert.

La cuarta, la Lototurf, dejó una gemela de caballos favoritos, “Helheim”, con el sevillano Ignacio Melgarejo, y “Fiji Gold”, con el checo Václav Janácek. Y en la de cierre, “Telemachus” con un largo remate vino a superar a “Bravo”. La checa Denisa Sikorová ganó y le privó a Janácek de su victoria 1.000 en España.

Las mantillas que componen la combinación ganadora de la apuesta Quíntuple Plus son: 3 – 2 – 8 – 8 – 5 – 3. En la primera carrera no tomó la salida “Story Horse”, número 4, y, por tanto, su probabilidad a efectos de la Quíntuple Plus era defendida por el número inmediatamente inferior, el 3, que lucía el ganador “Archie’s Dream”. Para la Lototurf, el caballo ganador es el 8. EFE

fg/jpd