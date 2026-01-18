Espana agencias

Tercera victoria consecutiva de “Shutterwood” y Vicky Alonso en Dos Hermanas

Guardar

Dos Hermanas (Sevilla), 18 ene (EFE).- La yegua “Shutterwood”, una de las revelaciones de la temporada de invierno en Dos Hermanas (Sevilla), ha enlazado este domingo su tercer triunfo consecutivo en el hipódromo con la monta de Vicky Alonso.

Así, superó con su remate desde el fondo del lote a “Spielman”, que falta de media recta parecía el ganador en este premio A Galopar. “Shutterwood” pertenece a la cuadra Los Meleneros, que entrena en San Sebastián Ion Elarre.

La jornada arrancó con la victoria de “Archie’s Dream” y Jaime Gelabert, que vigilaron de cerca al puntero “Sir Polo” para lanzarse en la recta fin la ganar con autoridad. El siempre cumplidor “Flaming Glass” vendría con Sara Horcajada a ser segundo en estos 2.100 metros del premio Ocio Caballo.

Las siguientes tres pruebas del programa componían el hándicap triplicado de 1.500 metros en la arena. “Cogsworth” renació para darle el triunfo a Martín Goicoechea, exjockey que hoy estrenaba su licencia de preparador. Con Borja Fayos en la silla, vino a dominar a “Haya Taal”, que había dirigido con Jaime Gelabert.

La cuarta, la Lototurf, dejó una gemela de caballos favoritos, “Helheim”, con el sevillano Ignacio Melgarejo, y “Fiji Gold”, con el checo Václav Janácek. Y en la de cierre, “Telemachus” con un largo remate vino a superar a “Bravo”. La checa Denisa Sikorová ganó y le privó a Janácek de su victoria 1.000 en España.

Las mantillas que componen la combinación ganadora de la apuesta Quíntuple Plus son: 3 – 2 – 8 – 8 – 5 – 3. En la primera carrera no tomó la salida “Story Horse”, número 4, y, por tanto, su probabilidad a efectos de la Quíntuple Plus era defendida por el número inmediatamente inferior, el 3, que lucía el ganador “Archie’s Dream”. Para la Lototurf, el caballo ganador es el 8. EFE

fg/jpd

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Feijóo apuesta por incentivar la venta de coches para rebajar su edad y reducir emisiones

Infobae

Indra aminora alza al 2,77 % tras lograr la gestión de billetes de transportes de Londres

Infobae

71-74. El Bàsquet Girona anula al Joventut desde la defensa y asalta el Olímpic

Infobae

Talgo dice que el consejero Gonzalo Urquijo dimitió por "razones estrictamente personales"

Infobae

Xavi Pascual: "No podemos estar para nada satisfechos con la primera parte"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Detienen a dos funcionarios de

Detienen a dos funcionarios de la cárcel de Palma por favorecer a presos a cambio de dinero: introducían móviles y objetos de lujo en la prisión

Feijóo hace frente común con sus barones y firman una declaración con una propuesta de financiación autonómica

La Audiencia Provincial de Madrid confirma la denegación de nacionalidad española a una solicitante colombiana descendiente de sefardíes

El Supremo multa a una madre por ignorar una orden judicial e impedir que sus hijos vean a sus abuelos: seis euros diarios durante seis meses

La Unidad canina de la Guardia Civil encuentra a la mujer de 49 años desaparecida en Cangas del Narcea, Asturias, en buen estado físico

ECONOMÍA

Estos son los resultados ganadores

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 3 de Super Once del 18 enero de 2026

La Gomera sufre un nuevo apagón general en toda la isla

La tarifa de la luz en España para este lunes

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once: Sorteo 2 del 18 de enero de 2026

Comprueba los resultados del Sorteo 2 la Triplex de la Once este domingo 18 de enero

DEPORTES

Las palabras de Alcaraz tras

Las palabras de Alcaraz tras su primera victoria en el Open de Australia: “Aún tengo que adaptarme a las condiciones y la pista”

Alcaraz estrena nueva era en el Open de Australia con una victoria ante Walton

Ilia Topuria anuncia la fecha de su regreso al cuadrilátero y quién será su rival

Pitada masiva al Real Madrid: la afición no perdona y recibe con sonido de viento al equipo en su vuelta al Bernabéu

Arbeloa se enfrenta por primera vez al escrutinio del Santiago Bernabéu en el duelo liguero ante el Levante