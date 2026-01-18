Temas del día de EFE España del lunes 19 de enero de 2026

TREN DESCARRILAMIENTO

Madrid/Córdoba - Al menos dos personas han muerto, varias han resultado heridas y un número no precisado están atrapadas tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en el término municipal de Adamuz (Córdoba).

SÁNCHEZ FEIJÓO

Madrid - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el del PP, Alberto Núñez Feijóo, se reúnen este lunes en la Moncloa, diez meses después de su último encuentro a solas, dentro de la ronda de contactos que el jefe del Ejecutivo quiere mantener con los grupos parlamentarios para analizar un posible envío de tropas españolas a Ucrania.

- A las 18 horas

ESPAÑA FONDO

Madrid - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, presentan el fondo 'España Crece', dotado con 10.500 millones de euros y con el que el Ejecutivo espera movilizar unos 120.000 millones para dar continuidad al impulso que han supuesto para la economía española los fondos Next Generation, que acaban en este 2026

- A las 11.30 horas

AGRICULTURORES PROTESTAS

Madrid- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se reúne con las organizaciones agrarias Asaja, COAG, UPA y Unión de Uniones para abordar la financiación de la Política Agraria Común en un contexto de convocatorias de movilizaciones y tractoradas para protestar por la situación del campo y el acuerdo UE Mercosur.

VIVIENDA COYUNTURA

Madrid - El INE publica la estadística de transmisión de derechos de la propiedad correspondiente a noviembre, después de que en octubre la compraventa de viviendas cayera un 2,5 % interanual, pese al repunte de la adquisición de pisos de segunda mano, que ese mes alcanzaron la cifra más alta jamás registrada

SOCIEDAD INMIGRACIÓN

Las Palmas de Gran Canaria - El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, examina con los delegados del Gobierno en Canarias, Ceuta y Melilla el balance de la aplicación de la reforma de la Ley de Extranjería al traslado de menores inmigrantes tutelados por esos tres territorios hacia recursos de acogida de otras comunidades autónomas.

A las 10 horas

ABOGADOS OFICIO

Madrid - Hace unos días la Audiencia Nacional mostró su preocupación por la renuncia "masiva" de abogados del turno de oficio debido a las precarias condiciones económicas en las que prestan sus servicios. EFE ha hablado con algunos de ellos: "No hacemos voluntariado ni estamos dispuestos a que nos paguen a 20 céntimos la hora". Adrián Masa de Vega.

JUICIO PÚNICA

Madrid - El exconsejero madrileño Francisco Granados afronta su segundo juicio por el caso Púnica, una macrocausa que estalló en octubre de 2014 con su detención y la de medio centenar de personas, entre ellas varios alcaldes de la región, por presunta corrupción municipal y regional.

CODOCENCIA EDUCACIÓN

Madrid - La codocencia o docencia compartida, que implica que dos o más profesores trabajen en el mismo aula, está en el punto de mira ante el reto de trabajar con un alumnado cada vez más diverso y con necesidades educativas diferentes. Es un método al que le falta regulación, pero que mejora el rendimiento de toda la clase. ¿En qué consiste y qué beneficios aporta?. Ruth del Moral

AGENCIA SALUD

Santiago de Compostela - Las ciudades de Lugo, Oviedo, Granada, Barcelona, Salamanca, León, Zaragoza y Murcia aspiran a albergar la sede de la próxima Agencia Estatal de Salud Pública, un organismo que se convertirá en punto de referencia para la coordinación nacional ante crisis sanitarias futuras.

MODA TENDENCIAS

Madrid - La realidad se impone en la moda, de Jonathan Anderson a Harris Reed, de Gvasalia a Jacquemus las colecciones femeninas está mayoritariamente en manos masculinas, pero en el ABC de la moda de hombre hay diseñadoras de prestigio como Silvia Venturini, Martine Rose, Yoon Ahn o Carlota Barrera que desarrollan su creatividad dando luz al armario masculino.

TIEMPO TEMPORAL

Madrid- Una nueva borrasca de alto impacto, llamada Harry, sacude a principios de esta semana el área del Mediterráneo, sobre todo el nordeste peninsular y Baleares, con un fuerte temporal marítimo además de rachas de viento y precipitaciones muy fuertes y muy persistentes, así como nevadas copiosas en zonas de montaña, con el 19 y el 20 como los peores días.

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

11:00h.- Madrid.- PARTIDOS PODEMOS.- Pablo Fernández, secretario de organización y portavoz de Podemos, ofrece una rueda de prensa. Calle de Francisco Villaespesa, 18 (Texto)

11:00h.- Valladolid.- ELECCIONES CASTILLA Y LEÓN.- El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, comparece ante los medios de comunicación con motivo de la próxima cita electoral en la Comunidad Sede de la Presidencia de la Junta de Castilla y León. Sala de Mapas. C/ Santiago Alba, 1. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:30h.- Barcelona.- PARTIDOS ERC.- Rueda de prensa de ERC para analizar la actualidad política. Sede de ERC (C/ Calàbria, 166) y por streaming. (Texto)

12:30h.- Madrid.- PARTIDOS SUMAR.- Rueda de prensa de la líder de Movimiento Sumar, Lara Hernández. C/ San Cayetano, 3. Espacio Rastro (Texto)

12:30h.- Madrid.- PARTIDOS VOX.- Rueda de prensa posterior al Comité de Acción Política de VOX c/Bambú, 12 (Texto)

13:00h.- Barcelona.- PARTIDOS JXCAT.- El vicepresidente y portavoz de Junts, Josep Rius, ofrece una rueda de prensa para valorar la actualidad política. Sede de Junts per Catalunya (Passatge Bofill, 9) y streaming en el canal de YouTube de JxCat. (Texto)

13:00h.- Madrid.- ESPAÑA ISRAEL.- El presidente del Senado, Pedro Rollán, se reúne con la encargada de Negocios de la Embajada de Israel, Dana Erlich. Despachos de Honor del Senado.

13:00h.- Madrid.- PARTIDOS PP.- Rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de Dirección del PP c/ Génova 13 (Texto)

13:00h.- Madrid.- JUNTA ELECTORAL.- Reunión de la Junta Electoral Central Congreso de los Diputados. Saña Sert (Texto)

18:00h.- Madrid.- SÁNCHEZ FEIJÓO.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Fejóo, se reúnen en La Moncloa para hablar sobre política exterior y defensa. Palacio de la Moncloa

19:00h.- Madrid.- PRESENTACIÓN LIBRO.- El secretario general del PP, Miguel Tellado, asiste a la presentación del libro 'La Sagrada Familia', de Alejandro Entrambasaguas. c/ Guzmán el Bueno, 133. CEU

ECONOMÍA

09:00h.- Madrid.- VIVIENDA COYUNTURA.- El INE publica la estadística de transmisión de derechos de la propiedad -compraventa de viviendas- de noviembre (Texto)

09:15h.- Madrid.- FITUR 2026.- El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, y el presidente de Grupo Hotusa, Amancio López, inauguran el XII Foro de Innovación Turística Hotusa Explora, que contará con intervenciones del co-presidente de Barceló Hotels, Simón Pedro Barceló (a las 10:10 horas); el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi (11:55), o el presidente de Aena, Maurici Lucena (13:00), entre otros. Hotel Eurostars Madrid Tower 5*. (Texto)

11:00h.- Bilbao.- HUELGA GENERAL.- ELA y LAB registran la huelga general convocada para el 17 de marzo. Gran Vía 85.

10:00h.- Madrid.- DESARROLLO LOCAL.- Jornada sobre el impacto del programa de desarrollo local de la Unión Europea LEADER en los territorios y la sociedad civil, a solicitud de la Red Española de Desarrollo Rural (REDR) Congreso de los Diputados. Sala Ernest Lluch (Texto)

11:15h.- Bergara (Gipuzkoa).- ALTA VELOCIDAD.- El secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, supervisa los últimos avances en las obras de la 'Y' Vasca en Bergara (Gipuzkoa). Aparcamiento de Ibarra Kalea, 8 (Texto)

11:30h.- Madrid.- ESPAÑA FONDO.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, presentan el fondo 'España Crece' Ministerio de Economía. (Paseo de la Castellana, 162) (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

12:00h.- Barcelona.- HUELGA PESCADORES.- La cofradía de pescadores de Tarragona convoca una rueda de prensa con motivo de la huelga iniciada para protestar contra la normativa de la Comisión Europea. Cofraria de Pescadors. (Texto)

16:00h.- Madrid.- ESPAÑA MÉXICO.- Los consejeros delegados de Santander España, Ignacio Juliá, y Santander México, Felipe García, participan en la inauguración de una jornada sobre el futuro del turismo. Palacio de Linares, Plaza Cibeles

18:30h.- Madrid.- MUNICIPIOS TURISMO.- La presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), María José García-Pelayo, interviene este lunes, 19 de enero, en el acto “La hoja de ruta de la industria turística desde la empresa”. Sede CEOE

19:00h.- Sevilla.- PREMIOS TRADE.- El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, preside la entrega de la primera edición de los premios Andalucía TRADE (Agencia Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico). Teatro Central. c/ José de Gálvez, 6 (Texto) (Foto) (Vídeo)

JUSTICIA Y SEGURIDAD

09:30h.- Palma.- JUICIO HOMICIDIO.- El juicio por un homicidio en Inca en 2020 tras un intento de robo de plantas de marihuana encara la recta final con la declaración de los acusados. Audiencia de Baleares

09:30h.- Catarroja (Valencia).- DANA JUSTICIA.- El inspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia y jefe operativo de la emergencia el día de la dana, José Miguel Basset, concluye su declaración como testigo ante la jueza de la dana. Juzgados (Texto) (Foto) (Vídeo)

09:30h.- Barcelona.- BARCELONA.- La Audiencia de Barcelona juzga a un osteópata acusado de abusar sexualmente de una decena de pacientes. Audiencia de Barcelona. Sección quinta. (Texto)

10:00h.- Madrid.- JUICIO PÚNICA.- La Audiencia Nacional arranca el juicio al exconsejero madrileño Francisco Granados, al exsenador David Erguido y a varios exalcaldes de localidades madrileñas por la pieza del caso Púnica centrada en presuntas adjudicaciones irregulares de contratos de fiestas en municipios gobernados por el PP entre 2004 y 2013. Calle García Gutiérrez s/n (Texto)

10:00h.- Madrid.- TRIBUNALES ALVISE.- Los dos eurodiputados que se querellaron contra Luis Pérez Fernández, Alvise, tras abandonar su formación política por considerarse víctimas de acoso declaran ante el magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena. (Texto)

10:00h.- Valladolid.- JUICIO EÓLICAS.- Las defensas de los tres hermanos Llorente, empresarios del Grupo Collosa, exponen su informe final en el juicio que se sigue en la Audiencia de Valladolid por la conocida como trama eólica, que se celebra por supuestas irregularidades en la concesión de autorizaciones para proyectos de parques eólicos. Audiencia Provincial de Valladolid (Texto)

10:00h.- Madrid.- FRONTERAS INFORME.- PorCausa, Centre Delàs y Diari ARA presentan en un debate el informe “Fronteras ‘inteligentes’, democracias negligentes”, una radiografía de la tecnología de frontera en España. C/Martín de Vargas, 16

10:30h.- Santa Cruz de Tenerife.- CASO TRADEX.- La Audiencia de Santa Cruz de Tenerife continúa el juicio del caso Tradex, en el que se acusa al intermediario Mukesh Daswani de haber estafado alrededor de tres millones de euros a 120 inversores. Audiencia de Santa Cruz de Tenerife. Sección segunda (Texto) (Foto)

11:00h.- Madrid.- COMISIÓN KOLDO.- La presidenta de la SEPI, Belén Gualda, comparece en la comisión de investigación sobre el caso Koldo en el Senado. Senado. (Texto).

11:00h.- Madrid.- ATENTADOS 11-M.- El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, y el de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, visitan en la estación de Metro de Atocha un nuevo espacio de homenaje a las víctimas del atentado terrorista del 11 de marzo de 2004. Estación de Atocha, acceso por paseo de la Infanta Isabel, esq. con c/ Alfonso XII.

SOCIEDAD

09:30h.- Madrid.- DERECHOS SOCIALES.- Desayuno informativo del ministro de Asuntos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, en el Club Siglo XXI. Edificio Eurobuilding. Padre Damián, 23 izda. (Texto) (Vídeo)

09:30h.- Madrid.- SOCIEDAD SALUD.- Las Sociedades Autonómicas de Hipertensión Arterial HTA y Riesgo Vascular de España asociadas a la Sociedad Española de Hipertensión (SEHLELHA) presenta la iniciativa 'Alianza Sociedad y Salud', en el Congreso de los Diputados. Congreso (Sala Clara Campoamor)

10:00h.- Las Palmas de Gran Canaria.- SOCIEDAD INMIGRACIÓN.- El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, examina con los delegados del Gobierno en Canarias, Ceuta y Melilla el balance de la aplicación de la reforma de la Ley de Extranjería al traslado de menores inmigrantes tutelados por esos tres territorios hacia recursos de acogida de otras comunidades autónomas (imágenes al inicio, declaraciones al finalizar). Delegación del Gobierno (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:00h.- Madrid.- INTERNET JÓVENES.- La plataforma de seguridad digital para familias Qustodio presenta el informe 'Perdidos en el scroll: la crianza en la era de los algoritmos, las apps y la IA’, que analiza la actividad digital de los jniños y los jóvenes durante 2025. Rueda de prensa Online

10:30h.- Madrid.- PREMIOS CIENTÍFICOS.- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, entrega los Premios de Investigación 2025 Margarita Salas, Miguel Catalán y Julián Marías, que reconocen las trayectorias de científicos de la región en su carrera profesional y a los menores de 40 años. Real Casa de Correos, Puerta del Sol, 7.

11:00h.- Bilbao.- FORMACIÓN PROFESIONAL.- El lehendakari, Imanol Pradales, preside el acto de presentación de la Estrategia FP Euskadi 2030. Torre Iberdrola.

11:00h.- Murcia.- FIBROSIS QUÍSTICA.- El consejero de Salud, Juan José Pedreño, visita la Unidad Multidisciplinar de Fibrosis Quística de la Región de Murcia, que ha sido reconocida como Unidad de Referencia Nacional, tanto para adultos como para población pediátrica. Pabellón Materno Infantil del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, carretera Cartagena- Madrid, s/n (Texto) (Foto)

16:00h.- Madrid.- JORNADA EPILEPSIA.- El Congreso acoge la jornada 'Encefalopatías epilépticas y del desarrollo. Avanzando hacia un futuro sin barreras', a solicitud de la Federación Española de Epilepsia. Congreso (Sala Sagasta)

19:00h.- Zaragoza.- PERIODISMO MUJERES.- La periodista Pepa Fernández participa en el ciclo 'El tiempo de las mujeres' de la Universidad de Zaragoza, entrevistada por otra periodista, Lola Campos. Paraninfo

CULTURA Y TENDENCIAS

Cádiz.- CARNAVAL CÁDIZ.- El regreso al Concurso Oficial de Agrupaciones de Carnaval de (COAC) de Antonio Martínez Ares, con la comparsa "Los Humanos", protagoniza este lunes la novena sesión de la fase de preliminares del certamen. Gran Teatro Falla (Texto) (Foto)

11:00h.- Piornal (Cáceres).- FIESTA JARRAMPLAS.- Celebración de la Fiesta de Interés Turístico Nacional del Jarramplas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:30h.- Figueres.- REVISTA DALÍ.- Presentación de Dalí News (Texto) (Foto)

12:00h.- Barcelona.- FOTOGRAFÍA EXPOSICIÓN.- Foto Colectania presenta una exposición de obras de Sergio Larrain, fotógrafo chileno y primer latinoamericano de la prestigiosa Agencia Magnum Fundación Foto Colectania. Passeig Picasso 14 (Texto)

12:00h.- Barcelona.- PREMIO ANAGRAMA.- Proclamación del undécimo Premio Llibres Anagrama de Novela, otorgado a novelas escritas en catalán. Hotel H10 Art Gallery (Enric Granados, 62-64) (Texto)

12:00h.- Barcelona.- FESTIVAL BCNEGRA.- El festival de novela negra de Barcelona, BCNegra, presenta la programación de su nueva edición, que se celebrará del 2 al 8 de febrero Espai Boqueria del Mercat de la Boqueria (Texto)

12:00h.- Madrid.- TEATRO ZARZUELA.- Rueda de prensa de presentación de 'La Edad de Plata', una producción de la Ópera de Oviedo y el Teatro Cervantes de Málaga con dramaturgia de Paco López y dirección musical de Álvaro Albiach. C/ Jovellanos, 4 (Texto)

12:00h.- Santa Cruz de Tenerife.- CARNAVAL TENERIFE.- El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, y el concejal de Fiestas, Javier Caraballero, visitan el escenario del Carnaval 2026, que este año está dedicado a los Ritmos Latinos. Recinto Ferial

12:45h.- Barcelona.- JOAN MIRO.- Presentación del libro “Cántico del Sol” de Artika Books basado en la obra de Joan Miró. Fundació Miró (Texto)

21:00h.- Toledo.- BELLAS ARTES.- El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ofrece una cena en honor de las 38 personalidades e instituciones culturales galardonadas con las Medallas al Mérito en las Bellas Artes 2024, que recogerán los premios este martes. Cigarral del Ángel (Foto)

