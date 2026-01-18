Temas del día de EFE España del domingo 18 de enero de 2026 (13:30 horas)

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Zaragoza - Feijóo defiende el papel de las autonomías como "salvaguarda" de la unidad de España

(Texto enviado a las 12:54; 126 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

Zaragoza - Feijóo dice que Junqueras está inhabilitado pero Sánchez le hace "ministro de Hacienda"

(Texto enviado a las 13:13: 342 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

Zaragoza - Los barones del PP firman una declaración con una propuesta de financiación autonómica

(Texto enviado a las 12:22; 244 palabras) (Foto) (Vídeo)

Barcelona - Sánchez asegura que ninguna comunidad dirá 'no' al nuevo modelo de financiación autonómica

(Texto enviado a las 09:47; 333 palabras)

GROENLANDIA EEUU

Barcelona - Sánchez pide avanzar hacia una defensa europea común incluso sin acuerdo de los 27

(Texto enviado a las 09:12; 436 palabras)

Málaga - Maíllo apoya una defensa europea pero duda que se haga porque la UE es "sumisa" a Trump

(Texto enviado a las 13:25; 360 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

SÁNCHEZ FEIJÓO

Madrid - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se reunirán este lunes en el Palacio de la Moncloa para abordar diversas cuestiones de política nacional e internacional, sin expectativas de que puedan rebajar la tensa relación existente entre ambos y entre sus respectivos partidos.

(Texto) (Recursos de archivo en EFEServicios: Referencia 55019049827)

PARTIDOS SUMAR (Análisis)

Madrid - La izquierda prepara una nueva coalición electoral sin el paraguas de Sumar

(Texto enviado a las 08:00; 778 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8023176679)

ESTATUTO CATALUÑA (Análisis)

Barcelona - Veinte años del pacto secreto Mas-Zapatero que desatascó el Estatut y quebró el tripartito

(Texto enviado a las 10:30; 735 palabras)

IRENE DE GRECIA

Madrid - La familia real española viaja a Atenas para dar el último adiós a la princesa Irene

(Texto enviado a las 10:15; 672 palabras) (Foto)

UE PESCA

Madrid - Los pescadores pararán en los puertos y protestarán en Madrid contra la norma de control

(Texto enviado a las 09:03; 528 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios: Referencia 55017065729) (Vídeo)

Murcia - Alerta amarilla en Canarias por viento y oleaje,y en Aragón y Cataluña por lluvia y aludes

(Texto enviado a las 12:13; 429 palabras)

VIVIENDA TURÍSTICA

Madrid - Ibiza, con una caída del 80 % la vivienda turística ilegal, espejo para otros destinos

(Texto enviado a las 09:09; 689 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios: Referencia: 55016820595)

CRISIS VIVIENDA (Entrevista)

Logroño - El Plan Revive, el aliado de los jóvenes para comprar una casa y emanciparse en su pueblo

(Texto enviado a las 09:51; 581 palabras)

SISTEMA ELÉCTRICO

Madrid - Las medidas temporales del sistema eléctrico decaen a la espera de otro escudo inminente

(Texto enviado a las 10:05; 603 palabras)

FITUR 2026

Madrid - Madrid vuelve a ser el epicentro del turismo mundial de la mano de la 46 edición de Fitur

(Texto enviado a las 09:34; 620 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios: Referencia: 55019074993)

IMÁGENES REDES

Madrid - Que las imágenes, reales o con IA, no te dañen; todas las vías legales para protegerte

(Texto enviado a las 10:01; 996 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios: Referencia: 55016482132)

LITERATURA JUVENIL

Madrid - La novela suave y los 'sport romances' entran con fuerza en las lecturas juveniles de 2026

(Texto enviado a las 09:05; 728 palabras) (Foto)

TIEMPO TEMPORAL

Madrid - Alerta amarilla en Canarias por viento y oleaje,y en Aragón y Cataluña por lluvia y aludes

(Texto enviado a las 11:09; 248 palabras) (Foto) (Vídeo)

Valladolid - Cinco tramos viarios siguen con cadenas en Castilla y León y dos cerrados por la nieve

(Texto enviado a las 10:43; 177 palabras)

Barcelona - La borrasca deja intensas lluvias y nieve en Cataluña, a la espera de un temporal marítimo

(Texto enviado a las 13:29; 461 palabras) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

CULTURA Y TENDENCIAS

19:00h.- La Laguna (Tenerife).- CINE MONTAÑA.- El Festival Europeo de Cine Montaña inicia su gira por España en La Laguna (Tenerife) con la proyección de cortos de Estados Unidos, Canadá, Alemania, Suiza, Francia y Reino Unido. Paraninfo Universitario.

EFE

srm

Redacción EFE Nacional (34)913 46 71 86

Puede escribir a nacional@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245