Temas del día de EFE Economía del lunes 19 de enero de 2026

Bruselas - La Unión Europea (UE) contempla medidas de respuesta a las amenazas de Donald Trump de imponer aranceles a los países que enviaron tropas a Groenlandia y que no apoyan su plan de anexión de la isla, entre ellas la activación del mecanismo anticoerción, también conocido como el "bazuca comercial".

Madrid - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, presentan este lunes el fondo "España Crece", dotado con 10.500 millones de euros y con el que el Ejecutivo espera movilizar unos 120.000 millones para dar continuidad al impulso que han supuesto para la economía española los fondos UE Next Generation, que acaban en este 2026.

A las 11.30 horas

A las 11.30 horas

Bruselas - El Fondo Monetario Internacional (FMI) presenta este lunes una actualización de sus perspectivas macroeconómicas mundiales, tras la estimación de crecimiento del 3,1 % para la economía global para 2026 que este organismo publicó el pasado julio, y en un contexto marcado por la incertidumbre geopolítica creciente.

(Texto) (Infografía)(Vídeo)

- También se enviarán informaciones sobre las perspectivas del FMI para España y la eurozona, Estados Unidos, Asia y Latinoamérica.

Bruselas - Los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona , el Eurogrupo, debaten las candidaturas para suceder al español Luis de Guindos en la vicepresidencia del Banco Central Europeo (BCE), en una reunión en la que intentarán consensuar un nombre, que después tendrá que ser confirmado por los Veintisiete.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

Madrid - Arranca la semana de Fitur, la mayor feria turística del mundo por numero de visitantes profesionales, con el tradicional Foro Hotusa, que será inaugurado por el ministro del ramo, Jordi Hereu, y en el que se debatirá sobre transformación tecnológica, sostenibilidad, conectividad y liderazgo empresarial en el primer sector de la economía española

(Texto) (Foto) (Vídeo)

- Además, CCOO presenta un informe sobre las condiciones del empleo en el turismo y la tensión que genera esta actividad en el mercado de la vivienda.

Davos (Suiza) - El Foro de Davos, organizado por el World Economic Forum (WEF), reúne desde este lunes a líderes del ámbito público y privado, junto con representantes de la sociedad civil, con la idea de avanzar en soluciones compartidas ante los principales desafíos globales, que recoge una encuesta global a directivos.

(Texto)

París - La oposición de Francia al acuerdo entre la Unión Europea (UE) y Mercosur, bajo una aparente unanimidad política y sectorial, en realidad encierra una diversidad de posiciones y matices que han quedado en parte ocultadas por un debate con frecuencia eruptivo.

(Texto)

Madrid - El INE publica este lunes la estadística de transmisión de derechos de la propiedad de noviembre pasado, después de que en octubre la compraventa de viviendas cayera un 2,5 % interanual, pese al repunte de la adquisición de pisos de segunda mano, que ese mes alcanzaron la cifra más alta jamás registrada.

(Texto)

Madrid - El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se reúne este lunes con las organizaciones agrarias Asaja, COAG, UPA y Unión de Uniones para abordar la financiación de la Política Agraria Común en un contexto de convocatorias de movilizaciones y tractoradas para protestar por la situación del campo y el acuerdo UE-Mercosur.

(Texto)

Madrid - Los pescadores españoles inician este lunes un paro general en los puertos y se manifestarán en Madrid, convocados por la Federación Nacional de Cofradías Pesqueras (FNCP), para protestar contra el nuevo reglamento de control de la Unión Europea (UE).

(Texto)

Pekín - La Oficina Nacional de Estadística (ONE) de China divulga este lunes los datos del producto interior bruto (PIB) del cuarto trimestre y el global de 2025, después de que de enero a septiembre pasados creciera un 5,2 % interanual.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

- China también publica la evolución en diciembre pasado de los precios inmobiliarios y los datos de diciembre de la producción industrial, las ventas minoristas o la inversión en activos fijos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Madrid.- GOBIERNO AGRICULTURA.- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, reúne al Consejo Asesor Agrario, en el que participan las cuatro principales organizaciones profesionales agrarias, para abordar la negociación del próximo presupuesto de la Unión Europea y la futura reforma de la Política Agraria Común (PAC). (Texto)

Madrid.- UE-PESCA.- Los pescadores españoles inician un paro general en los puertos y se manifestarán en Madrid, convocados por la Federación Nacional de Cofradías Pesqueras (FNCP), para protestar contra el nuevo reglamento de control de la Unión Europea. (Texto)

09:00h.- Madrid.- VIVIENDA COYUNTURA.- El INE publica la estadística de transmisión de derechos de la propiedad -compraventa de viviendas-. (Texto)

09:15h.- Madrid.- FITUR 2026.- El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, y el presidente de Grupo Hotusa, Amancio López, inauguran el XII Foro de Innovación Turística Hotusa Explora, que contará con intervenciones del co-presidente de Barceló Hotels, Simón Pedro Barceló (a las 10:10 horas); el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi (11:55), o el presidente de Aena, Maurici Lucena (13:00), entre otros. Hotel Eurostars Madrid Tower 5*. (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:30h.- CCOO Servicios organiza un desayuno informativo para presentar el Informe sobre Turismo y Empleo previo a Fitur 2026 y un avance de todas las actividades que llevarán a cabo. Calle Fernández de la Hoz, 12 - 2ª Planta. (Texto)

11:00h.- Madrid.- FITUR 2026.- Desayuno informativo pre-FITUR con Andrés Spitzer, nuevo CEO de Civitatis. quien compartirá las principales previsiones de la compañía para 2026, con especial foco en tendencias de viaje, tecnología y mercados clave. 📍 Lugar: Puerta del Sol (Madrid) - (El espacio concreto se confirmará en los próximos días)

11:15h.- Bergara (Gipuzkoa).- ALTA VELOCIDAD.- El secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, supervisa los últimos avances en las obras de la 'Y' Vasca en Bergara (Gipuzkoa). Aparcamiento de Ibarra Kalea, 8 (Texto)

11:30h.- Madrid.- FITUR 2026.- El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, participa en la XIII Conferencia Iberoamericana de Ministros de Turismo, foro estratégico de referencia para la cooperación turística, y atenderá a los medios de comunicación acompañado por la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez. Parador de Alcalá de Henares (Madrid). C. Colegios, 8, 28801

11:30h.- Zaragoza.- AGRICULTURA MOVILIZACIONES.- Las organizaciones agrarias de Aragón, ARAGA, ASAJA, UAGA y UPA, en unidad de acción, anuncian en rueda de prensa la gran movilización del próximo 21 de enero del campo aragonés con una tractorada en Zaragoza. Centro de Prensa (Cinco de Marzo, 9) (Texto) (Foto)

09:45h.- Madrid.- ESPAÑA PERSPECTIVAS.- La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero, participa en el II Evento anual del Observatorio Económico MAPFRE Economics y el Confidencial. Auditorio Beatriz. José Ortega y Gasset 29 (Texto)

10:00h.- Madrid.- TRANSPORTE AÉREO.- Turespaña publica los datos de pasajeros aéreos internacionales de diciembre de 2025.

10:30h.- Madrid.- MERCADOS PERSPECTIVAS.- Invesco presenta sus previsiones económicas y de inversión para 2026. C/ Goya, 6. 3ª.

11:00h.- Madrid.- SALÓN VINO.- El presidente del salón Barcelona Wine Week, Javier Pagés, la directora de la Industria Alimentaria de ICEX España Exportación e Inversiones, María Naranjo, y la directora de BWW, Céline Pérez, presentan las novedades de este evento que se celebrará del 2 al 4 de febrero en Fira de Barcelona P.º de la Castellana, 278. Sede ICEX.

11:00h.- Madrid.- CASO KOLDO.- La presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), María Belén Gualda González, comparece ante la Comisión de Investigación del caso Koldo en El Senado. Senado.

11:30h.- Madrid.- ESPAÑA FONDO.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, presentan el fondo 'España Crece' Ministerio de Economía. (Pº de la Castellana, 162) (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

11:30h.- Alcalá de Henares (Madrid).- Se celebra la XIII Conferencia Iberoamericana de Ministros de Turismo, en la que también participa el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu y la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez. Parador de Alcalá de Henares (Madrid). C. Colegios, 8, 28801.

16:00h.- Madrid.- ESPAÑA MÉXICO.- El consejero delegado de Santander España, Ignacio Juliá, y el de Santander México, Felipe García, inauguran una jornada que reúne a líderes financieros, empresarios hoteleros y autoridades mexicanas para hablar del futuro del turismo y la oportunidad que representa el Mundial de Fútbol 2026. Palacio de Linares, Plaza Cibeles.

18:30h.- Madrid.- TURISMO TECNOLOGÍA.- Lanzamiento de la aplicación móvil Real Travel 2.0, seguido de una conversación sobre el rol de la tecnología en el turismo y su impacto en los territorios. Espacio U22 – Calle Vallehermoso 22.

Berlín.- ALEMANIA ECONOMÍA.- El canciller alemán, Friedrich Merz, se reúne con Mario Draghi.

10:00h.- Berlín.- ALEMANIA MOTOR.- El ministro alemán de Medio Ambiente, Carsten Schneider, presenta los principales ejes del nuevo programa adoptado por la coalición de gobierno en octubre para fomentar los automóviles eléctricos, con el fin de facilitar a más particulares la transición hacia una movilidad respetuosa con el clima. Bundesumweltministerium BMUKN, Stresemannstraße 128 - 130, 10117 Berlin

10:30h.- Bruselas.- FMI PERSPECTIVAS.- El Fondo Monetario Internacional (FMI) publica este lunes una actualización de sus perspectivas macroeconómicas para 2026. Auditorio del Banco Nacional de Bélgica. Rue Montagne aux Herbes Potagères 61. 1000 Bruselas. (Texto) (Infografía) (Vídeo)

11:00h.- Bruselas.- UE INFLACIÓN.- Eurostat publica el índice armonizado de precios de consumo para la UE y la eurozona, segunda lectura del dato de diciembre. (Texto)

15:00h.- Bruselas.- UE EUROGRUPO.- Los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona (el Eurogrupo) celebran una reunión en Bruselas en la que elegirán al sustituto del español Luis de Guindos en la vicepresidencia del Banco Central Europeo, decisión que deberá después ser confirmada por los Veintisiete.

18:30h.- Davos (Suiza).- FORO DAVOS.- El presidente de la consultora PwC, Mohamed Kande, presenta la vigésimo novena edición de la Encuesta Global a directivos, en la que han participado 4.400 ejecutivos de 95 países Ameron Hotel, Scalettastrasse 22

20:00h.- Río de Janeiro.- BRASIL CAFÉ.- El Consejo de Exportadores de Café (Cecafé) de Brasil, mayor productor y exportador mundial del grano, divulga los datos finales de los embarques en el acumulado de 2025. (Texto)

Seúl.- COREA DEL SUR ITALIA.- La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, Smantiene un encuentro con el presidente surcoreano, Lee Jae-myung, en el marco de su visita a Corea del Sur, la primera de un mandatario italiano al país para mantener encuentros bilaterales en 19 años.

02:30h.- Pekín.- CHINA INMOBILIARIA.- La Oficina Nacional de Estadística (ONE) de China divulga la evolución en diciembre de los precios inmobiliarios en las principales ciudades del país, indicador clave ante la prolongada crisis inmobiliaria que lastra la economía nacional. (Texto)

03:00h.- Pekín.- CHINA INDUSTRIA.- La Oficina Nacional de Estadística (ONE) de China divulga los datos de diciembre de la producción industrial, así como otros indicadores clave como las ventas minoristas o la inversión en activos fijos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

03:00h.- Pekín.- CHINA PIB.- La Oficina Nacional de Estadística (ONE) de China divulga los datos del producto interior bruto (PIB) del cuarto trimestre y el global de 2025. (Texto) (Foto) (Vídeo)

