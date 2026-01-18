Espana agencias

Suspendida la reunión entre Sánchez y Feijóo de este lunes en Moncloa tras el accidente de dos trenes en Córdoba

Guardar

La reunión prevista este lunes en el Palacio de la Moncloa entre el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha suspendido tras el accidente de dos trenes de alta velocidad que han descarrilado en Adamuz (Córdoba) y que ha provocado al menos 10 fallecidos, según han confirmado a Europa Press fuentes del Gobierno y del PP.

Feijóo ha escrito al presidente del Gobierno planteándole suspender el encuentro porque las noticias que llegan de Córdoba "son muy graves y dolorosas". A su entender, ahora "nada hay más urgente" que atender a las víctimas y a sus familias.

La reunión estaba prevista para este lunes en el Palacio de la Moncloa a las 18.00 horas. En la agenda de esa cita estaba el posible envío de tropas a Ucrania, pero el PP también había pedido hablar de otros asuntos como la situación en Groenlandia y Venezuela, o la financiación autonómica.

LA ATENCIÓN DEBE ESTAR EN LA EMERGENCIA

"Toda la atención debe estar en la emergencia y en averiguar qué ha podido ocasionar esta tragedia", ha manifestado Feijóo, que ha añadido que sus equipos podrán encontrar otra fecha para verse. "Pero hoy la mínima sensibilidad exige posponerlo", ha añadido.

Además, Moncloa ha informado de que con motivo del accidente ferroviario ocurrido en Alcamuz (Córdoba) se cancela la agenda del presidente del Gobierno para este lunes.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Real Madrid transmite sus condolencias a las familias de las personas fallecidas

Infobae

Los Bears reciben a los Rams con 9 bajo cero, lago congelado y una tormenta de nieve

Infobae

Brahim, desconsolado y entre lágrimas, recibe el trofeo al máximo goleador del campeonato

Infobae

Rueda se declara "consternado" ante el descarrilamiento y ofrece todo el apoyo a Andalucía

Infobae

En estado grave una mujer apuñalada en el cuello en Usera (Madrid)

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una pasajera de los trenes

Una pasajera de los trenes descarrilados en Adamuz, Córdoba: “Pensé que era el fin para mí”

Última hora del descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en Adamuz: “Parte de uno de los trenes ha llegado a caer por un talud de cuatro metros”

Juanma Moreno, “muy preocupado” ante el descarrilamiento de dos trenes mientras Óscar Puente dice: “El impacto ha sido terrible”

La cifra de muertos se eleva a 21 tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en Adamuz, Córdoba

Salvador Illa permanecerá dos semanas ingresado en el Hospital Vall d’Hebron de Barcelona por una pérdida de fuerza en las piernas de origen desconocido

ECONOMÍA

Los números que dieron fortuna

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los nuevos números ganadores este 18 de enero del 2026

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 4 este domingo 18 de enero del 2026

Un experto explica cuánto cuesta mantener la Sagrada Familia abierta: “Vas a flipar”

Triplex de la Once, Sorteo 3: resultados ganadores del 18 enero de 2026

DEPORTES

Helmut Marko habla sobre la

Helmut Marko habla sobre la situación de Fernando Alonso: “Un veterano como él podría tener una ventaja”

Xabi Alonso ya tiene una oferta sobre la mesa: el Eintracht Frankfurt

Las palabras de Alcaraz tras su primera victoria en el Open de Australia: “Aún tengo que adaptarme a las condiciones y la pista”

Alcaraz estrena nueva era en el Open de Australia con una victoria ante Walton

Ilia Topuria anuncia la fecha de su regreso al cuadrilátero y quién será su rival