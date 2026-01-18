Summa112 alerta a su unidad de catástrofes por si tuviera que desplazarse a Córdoba

Madrid, 18 ene (EFECOM).- El Servicio de Urgencia Médica de la Comunidad de Madrid, el Summa112, ha alertado a una Unidad de Logística Asistencial y a su equipo de Catástrofes por si fuera necesaria su activación y traslado a la provincia de Córdoba, junto con unidades asistenciales de Soporte Vital Avanzado.

El Gobierno madrileño ha explicado en un comunicado que ante el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en la localidad cordobesa de Adamuz el Summa112 tiene preparadas a estas unidades para desplazarse al lugar de forma inmediata si así lo requieren las autoridades andaluzas.

Además, tanto el Summa112 como Samur-Protección Civil, dependiente del Ayuntamiento de la capital, han enviado a la estación de Atocha a psicólogos clínicos de emergencias por si hubiera necesidad de prestar asistencia a familiares o allegados de los viajeros de los trenes siniestrados.

Por otro lado, el Consorcio Regional de Transportes y Metro de Madrid han trasladado a Renfe su total disposición para ofrecer ayuda y colaborar en las actuaciones que sean necesarias. EFECOM