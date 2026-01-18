Sumar exige al PSOE negociar una propuesta sobre vivienda en el seno del Gobierno

Madrid, 18 ene (EFE).- La líder de Movimiento Sumar, Lara Hernández, ha dicho este domingo que el PSOE "tiene que sentarse y pactar una propuesta de vivienda en el seno del Gobierno", porque la que presentó esta semana "por su cuenta" el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "ya está políticamente muerta".

"No tiene apoyos en el Gobierno ni tampoco en el Congreso", ha subrayado Hernández en un vídeo remitido a la prensa, tras una reunión telemática del grupo coordinador del partido, en la que han tratado especialmente este asunto.

Hernández ha arremetido contra el plan de Sánchez sobre vivienda que incluye beneficios fiscales a los arrendadores, "una propuesta política que no convence y no responde, por supuesto, a la emergencia habitacional", que supone "parches" al problema y "regalos a los de siempre".

La co-coordinadora de Movimiento Sumar ha subrayado que "cuidar el Gobierno de coalición no es lanzar medidas unilaterales que nadie va a apoyar", sino que debería ser "sentarse con los socios", "negociar" y "acordar soluciones reales".

A su juicio, las medidas del PSOE "no funcionan y ningún partido progresista las va a apoyar", porque "bonificar a los caseros no soluciona el problema de la vivienda". EFE