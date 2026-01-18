Sorloth le da la victoria al Atlético (1-0)

Madrid, 18 ene (EFE).- El Atlético de Madrid venció 1-0 al Alavés con un tanto de Sorloth al inicio de la segunda parte (minuto 48) en el partido que ambos equipos disputaron en el estadio Metropolitano, de la jornada 20, de LaLiga EA Sports.

El Atlético tuvo más posesión de balón en el primer período, pero se atascó ante la defensa del Alavés. En la segunda mitad salió dispuesto a resolver y en el minuto 48 Sorloth enganchó un cabezazo preciso a pase de Barrios para ajustar el balón al palo izquierdo de Sivera (1-0). En el minuto 70, Baena disparó al palo en una ocasión clara y Lucas Boyé pudo empatar de cabeza en el minuto 92.EFE.