Espana agencias

Son ya al menos diez los fallecidos en el descarrilamiento del tren en Córdoba

Guardar

Madrid, 18 ene (EFECOM).- Son ya diez los muertos en el accidente de tren ocurrido esta tarde en Córdoba, al descarrilar un convoy con más de 300 pasajeros y chocar con otro que circulaba por la vía contigua, a la altura de Adamuz, en Córdoba, en un siniestro en el que al menos hay 25 heridos graves. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

La familia real sigue desde Atenas con preocupación el trágico accidente ferroviario

Infobae

Mbappé toma aire, Muriqi acelera

Infobae

Venezuela anuncia que exportará por primera vez gas licuado de petróleo

Infobae

La Bolsa mexicana gana un 0,74 % y alcanza nuevo máximo histórico con 67.141,11 unidades

Infobae

La alta velocidad entre Madrid y Córdoba, Sevilla, Málaga y Huelva, suspendida este lunes

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora del descarrilamiento de

Última hora del descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en Adamuz: uno de los fallecidos es el maquinista de Alvia

Juanma Moreno, “muy preocupado” ante el descarrilamiento de dos trenes mientras Óscar Puente dice: “El impacto ha sido terrible”

Al menos diez muertos y un centenar de heridos tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en Adamuz (Córdoba)

Salvador Illa permanecerá dos semanas ingresado en el Hospital Vall d’Hebron de Barcelona por una pérdida de fuerza en las piernas de origen desconocido

Mercadona tendrá que indemnizar con 30.000 euros a una trabajadora a la que no pagó la prima anual como represalia por su afiliación sindical

ECONOMÍA

Los números que dieron fortuna

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los nuevos números ganadores este 18 de enero del 2026

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 4 este domingo 18 de enero del 2026

Un experto explica cuánto cuesta mantener la Sagrada Familia abierta: “Vas a flipar”

Triplex de la Once, Sorteo 3: resultados ganadores del 18 enero de 2026

DEPORTES

Helmut Marko habla sobre la

Helmut Marko habla sobre la situación de Fernando Alonso: “Un veterano como él podría tener una ventaja”

Xabi Alonso ya tiene una oferta sobre la mesa: el Eintracht Frankfurt

Las palabras de Alcaraz tras su primera victoria en el Open de Australia: “Aún tengo que adaptarme a las condiciones y la pista”

Alcaraz estrena nueva era en el Open de Australia con una victoria ante Walton

Ilia Topuria anuncia la fecha de su regreso al cuadrilátero y quién será su rival