Son ya al menos diez los fallecidos en el descarrilamiento del tren en Córdoba

Madrid, 18 ene (EFECOM).- Son ya diez los muertos en el accidente de tren ocurrido esta tarde en Córdoba, al descarrilar un convoy con más de 300 pasajeros y chocar con otro que circulaba por la vía contigua, a la altura de Adamuz, en Córdoba, en un siniestro en el que al menos hay 25 heridos graves. EFECOM

Compartir nota: