Simeone, sobre el mercado: “Hoy no están jugadores y no hay ninguno todavía”

Madrid, 18 ene (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, contestó que “no están” Javi Galán ni Carlos Martín, con los que podía “contar ante cualquier necesidad”, pero no ha llegado “ninguno todavía” para suplir las ausencias de ambos más Giacomo Raspadori y Conor Gallagher, que “podía haber entrado este domingo”.

“Es verdad que Javi Galán había jugado poco y Carlos Martín también, pero estaban dentro del equipo y ante cualquier necesidad podíamos contar con ellos. Hoy no están y no hay ninguno todavía. Estamos esperando que esto avance en busca de las necesidades que hemos ido hablando”, apuntó tras el triunfo por 1-0 ante el Alavés.

“Conor ha participado en bastantes partidos, sobre todo entrando. Hoy por ejemplo podía haber entrado si estaba, porque necesitábamos un mediocampista de esas características, pero nos vamos siempre acomodando a todo”, añadió. EFE

