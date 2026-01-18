Sergi Maestre: "El equipo debe crecer desde volver a ser sólidos otra vez"

León, 18 ene (EFE).- El centrocampista de la Cultural Leonesa Sergi Maestre cree que la mejoría del equipo, después de cinco jornadas sin conocer la victoria en las que únicamente ha sumado dos empates, pasa por mostrarse más fuertes en defensa, faceta en la que han encajado cuatro goles en liga ante UD Las Palmas y Sporting y la misma cifra en la eliminatoria de Copa del Rey ante el Athletic Club.

"Es cuestión de defender mejor todo el equipo como bloque, porque este equipo debe crecer a base de volver a ser sólidos otra vez", señaló el veterano jugador catalán.

En este sentido, Maestre añadió que "hay que vivir mejor los momentos de los partidos, cuando te pones por delante en el marcador mantener la ventaja más tiempo, cuando recortas no volver a encajar tan pronto, algo que también se produjo en la Copa, porque son aspectos a mejorar cuanto antes para ser competitivos", comentó.

A pesar de la sangría de goles encajados, el centrocampista de la Cultural descartó que pueda pasar factura anímica a los jugadores en el terreno de juego y encuentra a la plantilla "enrabietada porque se están escapando puntos necesarios", dijo.

Por ello, considera fundamental en la primera salida de la segunda vuelta ante el AD Ceuta "cortar la mala racha de las últimas jornadas", porque, insistió, "no es una cuestión de intensidad ni de fallos individuales o de la línea defensiva, sino que se necesita a todos para defender y es una cuestión de grupo".

Sobre el mercado invernal que aventura una importante transformación en la plantilla de la Cultural Leonesa, Sergi Maestre dejó claro que "los que vengan lo harán para ayudar pero no a solventar la papeleta, porque no vendrá Messi a sacarnos de ahí, hay que hacerlo los que estamos, con la ayuda de los que vendrán", sentenció.EFE

fps/mr/sab