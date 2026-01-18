Seis migrantes, uno de ellos menor, entran a nado en Ceuta aprovechando el mal tiempo

Ceuta, 18 ene (EFE).- Un grupo de seis migrantes magrebíes, uno de ellos menor de edad, han entrado a nado en Ceuta en las últimas horas aprovechando las adversas condiciones meteorológicas en la ciudad autónoma.

Los migrantes, que habían salido desde las costas de la población marroquí de Castillejos, entraron a Ceuta a través de la frontera sur del Tarajal, han informado a EFE fuentes policiales.

Todos ellos se encuentran en buen estado de salud, incluido el menor, que ha sido trasladado a uno de los centros de acogida de Ceuta, donde e total hay censados más de 400 niños procedentes de Marruecos.

Según la Guardia Civil, las entradas de migrantes suelen ser frecuentes en momentos de mal tiempo, como este domingo de intensas lluvias en Ceuta, por lo que el Servicio Marítimo del instituto armado incrementa las medidas de control. EFE