Šefčovič: El acuerdo con la UE hará del Mercosur una superpotencia en minerales críticos

Carlos Meneses

Asunción, 17 ene (EFECOM).- El comisario europeo de Comercio, Maroš Šefčovič, afirmó este sábado, en una entrevista con EFE desde Asunción, que el acuerdo con la Unión Europea ayudará a que el Mercosur se convierta en una "superpotencia" de minerales críticos.

El diplomático eslovaco también se mostró convencido de que el tratado no será perjudicial para los granjeros europeos, subrayó que reforzarán los controles en suelo suramericano y espera que el Parlamento Europeo lo apruebe este primer semestre del año.

"Queremos vivir en un mundo en el que los aranceles sean bajos, para que los consumidores —es decir, nuestros ciudadanos— puedan acceder a una mayor variedad de productos a mejores precios", dijo a EFE, tras firmar este sábado el acuerdo de libre comercio con los cancilleres del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay).

Šefčovič fue el encargado de estampar su firma en el acuerdo en representación de los Veintisiete, en un acto de enorme simbolismo en la sede del Banco Central de Paraguay, al que también asistieron la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el jefe del Consejo Europeo, António Costa.

El comisario remarcó que el tratado con el Mercosur, que se negoció durante 26 años, manda un mensaje al mundo que se amplifica aún más después de un último año marcado por "turbulencias, inestabilidad y por la imposición de altos aranceles", en aparente alusión a Estados Unidos.

"Queremos eliminar las barreras comerciales para asegurarnos de que se creen nuevos empleos", expresó.

En este sentido, consideró que uno de los sectores que más impulso puede tomar es el de los minerales críticos y tierras raras, un elemento crucial en la geopolítica actual y que será vital para la transición energética, la digitalización y la defensa.

Hoy, China es el país con mayores reservas de tierras y domina los procesos de producción y refinamiento. Sin embargo, Brasil aparece como el segundo con mayores reservas, la gran mayoría inexploradas por falta de recursos, y Argentina también tiene algunas.

"Brasil cuenta con la segunda mayor reserva, pero necesita inversiones, necesita acuerdos de compra y necesita contratos a largo plazo. Y eso es exactamente lo que queremos y lo que necesitamos", explicó.

De este modo, cree que el nivel de inversiones que llegará, en particular a este sector, será "enorme" y ayudará al "desarrollo del Mercosur como superpotencia en materias primas críticas".

"Como europeos estamos pagando muy caro las dependencias que hemos desarrollado durante los últimos 10 o 15 años. Y queremos, claramente, diversificar. Y veo esto como una gran oportunidad para ambas partes", añadió.

Además, Von der Leyen anticipó el viernes ante el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en Río de Janeiro que la UE y Brasil negocian un "acuerdo político muy importante" sobre materias primas críticas, que servirá como punto de partida para poner en marcha "proyectos de inversión en litio, níquel y tierras raras".

Preguntado sobre la ola de protestas de los granjeros europeos contra el acuerdo con Mercosur, Šefčovič defendió que han aprobado medidas "a una profundidad, amplitud y alcance sin precedentes" para garantizar que no se producen grandes desequilibrios ya sea por disparidad de precios o volumen.

En ese extremo, dijo que la UE se compromete a actuar "con una velocidad sin precedentes". "Estamos hablando de plazos de días", subrayó.

Sobre las preocupaciones en torno al uso de pesticidas en el lado suramericano no permitidos en la UE, afirmó que "actualmente se está realizando una evaluación de impacto sobre los procesos de bienestar animal, particularmente en el ganado bovino en los países de América Latina", pero que no cree que genere "complicaciones".

Y recordó que acordaron que las inspecciones y auditorías sobre el terreno se incrementarán en un 50 %, y en más de un tercio al otro lado del Atlántico.

"También escuchamos con mucha atención las preocupaciones de los agricultores sobre la necesidad de controlar los puntos de importación en la UE, que incluyen puertos y aeropuertos principales, y los controles concretos se incrementarán significativamente", garantizó.

En este contexto, minimizó los temores de los granjeros comparando con lo que pasó con el acuerdo con Canadá.

"Honestamente creo, y también basándome en mi experiencia con la implementación de nuestro acuerdo de libre comercio con Canadá, que ninguna de las preocupaciones se materializó. Ahora llevamos, ¿Qué?, siete años de implementación del acuerdo, y todos están extremadamente satisfechos con los resultados. El comercio creció un 60 %. Ninguno de los temores de los agricultores de ambos lados se materializó tampoco", zanjó. EFECOM

