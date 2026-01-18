Espana agencias

Se reduce el número de carreteras afectadas por el temporal a 28, pero 9 están cortadas

Madrid, 18 ene (EFE).- El número de carreteras que se encuentran afectadas a primera hora de la tarde de este domingo se ha reducido a cerca de una treintena, en concreto a 28, aunque aún nueve vías están cerradas al tráfico en alguno de sus tramos y están localizados en las provincias de Granada, Huesca, Asturias, Salamanca, Zamora y Navarra.

Esos tramos de carretera cerrados a la circulación (nivel negro) a las 13:30 horas son la A-4025, en el puerto de montaña de Sierra Nevada (Granada) y la A-138, a la altura de Chisagüés (Huesca), según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT) en su página web.

También está en nivel negro en Asturias, en la AS-348 entre Oubachu y Valdebueyes, en la CO-4 por la zona de Los Lagos de Covadonga, y en la LN-8 entre Los Pontones y El Quempu.

Además se encuentran cerradas al tráfico en la DSA-191 por el término de Candelario (Salamanca); la ZA-103 por San Martín de Castañeda (Zamora), y en Navarra en la NA-2011 por Pikatua y en la NA-2012, entre Muskilda e Irati.

Ya son solo catorce las carreteras que quedan con nivel rojo (obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno) en alguno de sus tramos en zonas de Aragón, Asturias, Castilla y León, Cantabria y Cataluña.

Dos están en amarillo (restricción temporal de velocidad a 60 kilómetros por hora y restringidos vehículos pesados) y cuatro en nivel verde (prohibido adelantar a los vehículos pesados). EFE

