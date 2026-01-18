Sánchez y Feijóo se verán en Moncloa sin expectativas de rebajar su tensa relación

Madrid, 18 (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se reunirán este lunes en el Palacio de la Moncloa para abordar diversas cuestiones de política nacional e internacional, sin expectativas de que puedan rebajar la tensa relación existente entre ambos y entre sus respectivos partidos.

Este encuentro será el inicio de la ronda de contactos que Sánchez anunció el pasado 6 de enero que iba a mantener con los representantes de las formaciones con presencia en el Congreso para analizar un posible envío de tropas españolas (del que es partidario) en una hipotética misión de paz en Ucrania.

Pero las declaraciones de algunos interlocutores que tendrá Sánchez en esa ronda, entre ellos el propio Feijóo, ya avanzan que en las reuniones no se hablará sólo de Ucrania.

Se prevé que se traten también asuntos como la situación en Venezuela e iniciativas que han suscitado polémica, como el nuevo modelo de financiación autonómica o las recientes medidas anunciadas por Sánchez en materia de vivienda.

Por eso se espera que vuelva a constatarse el enfrentamiento existente entre el Gobierno y el principal partido de la oposición, cuyo presidente ya ha avanzado que acude a Moncloa con ninguna o muy poca expectativa de llegar a acuerdos y ha advertido de que, con su presencia, no "blanquea o rescata" a Sánchez porque sabe que miente y engaña con frecuencia.

Ha explicado que asiste por respeto a las instituciones, pero que trasladará al presidente del Gobierno que está incumpliendo sus obligaciones, como la de presentar presupuestos, y que cualquier decisión en materia de política exterior o defensa debe llevarla al Congreso para su votación.

Además, ante el nuevo sistema de financiación autonómica propuesto por el Gobierno, ha avanzado que en ese encuentro será "altavoz de lo que es justo", y advertirá de que no se puede seguir adelante con ese modelo que ha sido rechazado por todas las comunidades excepto por Cataluña y que cree que sólo responde a las exigencias del separatismo.

De hecho, en un acto celebrado este domingo en Zaragoza y arropado por todos sus barones, Feijóo ha pedido a Sánchez que dé "marcha atrás", retire el plan y se siente a negociar un nuevo sistema que cuente con el aval de todas las comunidades.

Pese a que la agenda oficial de la reunión se ciñe a la hipotética participación de militares españoles en una misión de paz en Ucrania, fuentes del Gobierno han informado de que están dispuestos a escuchar cualquier planteamiento de sus interlocutores sobre los asuntos que consideren oportunos.

"Soy todo oídos", ha asegurado Sánchez en una entrevista publicada este domingo en 'La Vanguardia' al preguntarle qué espera de su encuentro con el líder de la oposición y si está dispuesto a tratar asuntos distintos al de Ucrania.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, salió al paso de las intenciones de Feijóo para señalar que, si no le gusta el modelo de financiación, proponga otro alternativo, pero dijo estar convencida de que no lo expondrá en la reunión con Sánchez porque no lo tiene.

A tenor del cruce de declaraciones, se ve lejana la posibilidad de acercamiento entre Sánchez y el líder del PP, que no mantienen un cara a cara a solas desde el 13 de marzo del año pasado.

Esa entrevista se fijó dentro de otra ronda que convocó el presidente del Gobierno para abordar la situación internacional y el papel de España en la defensa y la seguridad europea, en un contexto marcado por la guerra en Ucrania y las exigencias de la OTAN en materia de gasto militar.

Tras la reunión con Feijóo, los siguientes contactos de Sánchez serán el martes, primero con la portavoz del grupo parlamentario Sumar, Verónica Martínez Barbero (que ya ha avanzado que quiere hablar también de las medidas en materia de alquiler de vivienda a las que se opone su formación), y después con el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián.

La ronda continuará el jueves (a la vuelta de Sánchez del Foro Económico de Davos) con las portavoces de EH Bildu y PNV, Mertxe Aizpurua y Maribel Vaquero, respectivamente.

El resto de reuniones están aún por fijar, aunque Junts ya ha comunicado que no acudirá y el Gobierno no citará a Vox.

A diferencia de otras rondas similares, en esta ocasión no se solventará en dos o tres días seguidos porque, explica el Gobierno, no hay urgencia para decidir, ya que se trata de que Sánchez exponga su posición y recabe la opinión de sus interlocutores ante un envío de tropas a Ucrania que por ahora es hipotético. EFE

(Recursos de archivo en EFEServicios: Referencia 55019049827)