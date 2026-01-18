Sánchez, Feijóo y otros políticos lamentan el descarrilamiento de dos trenes en Córdoba

Madrid, 18 ene (EFECOM).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, y otros líderes políticos han lamentado este domingo el descarrilamiento de dos trenes en Adamuz (Córdoba), que ha dejado al menos diez muertos y decenas de heridos.

En un mensaje en X, Sánchez ha dicho que el Ejecutivo está trabajando "con el resto de autoridades competentes y los servicios de emergencia para auxiliar a los pasajeros" y que está "muy pendiente" del accidente.

Al menos 21 personas han muerto y decenas han resultado heridas de gravedad y un número no precisado pueden seguir atrapadas tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad esta tarde en el término municipal de Adamuz, han informado a EFE fuentes cercanas a la investigación.

Sánchez ha cancelado toda su agenda de mañana, incluido el encuentro que tenía previsto con el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo.

Ha sido el propio Feijóo quien se lo ha pedido, según ha contado en X, porque ante las noticias "muy graves y dolorosas" que llegan de Córdoba lo más urgente ahora es atender a las víctimas y a sus familias.

"Toda la atención debe estar en la emergencia y en averiguar qué ha podido ocasionar esta tragedia", ha dicho el líder del PP.

También a través de X, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha afirmado que el "grave" suceso -cuya cifra de víctimas no se puede confirmar, ha dicho- se ha producido después de que las últimas unidades de un tren Iryo que iba dirección Madrid han descarrilado, invadiendo esos coches la vía contraria por la que en ese momento circulaba un tren de Renfe en dirección Huelva.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha dicho que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, con el Ministerio y todos los consejeros y consejeras de Sanidad, se han puesto "al servicio de la tragedia de Andalucía".

"Todo nuestro apoyo a los equipos de emergencias. Toda la solidaridad y los recursos necesarios para tratar a los heridos y atender a las familias", ha dicho en X.

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha publicado un mensaje en X en el que afirma que está muy pendiente de los trabajos de emergencias.

"Todo mi ánimo a los pasajeros de los trenes que han descarrilado. Gracias a los profesionales que trabajan sobre el terreno", ha apuntado.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha dicho a través de Bluesky que sigue "atentamente" la trágica noticia del accidente ferroviario en Adamuz.

"Quiero agradecer la rápida actuación del personal de emergencias y mandar todo mi apoyo a las personas afectadas y a las familias de las personas fallecidas", ha afirmado.

También se ha referido al incidente el líder de Vox, Santiago Abascal, quien ha dicho que espera que toda la capacidad del Estado esté trabajando para atender a los heridos.

"Por desgracia, y lamento decirlo, como en tantas catástrofes que nos han golpeado estos años, no puedo confiar en la acción de este gobierno", ha dicho Abascal y ha agregado que "nada funciona bajo la corrupción y la mentira".

El coordinador de IU, Antonio Maíllo, ha lamentado los fallecimientos y ha dicho que sigue con atención la evolución de los acontecimientos.

La presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, ha enviado en X su pésame y su afecto a las familias y allegados de las personas fallecidas, así como su apoyo a las personas heridas y afectadas.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha enviado por su parte su agradecimiento profundo a los servicios de emergencia. EFECOM