Espana agencias

Sánchez asegura que ninguna comunidad dirá 'no' al nuevo modelo de financiación autonómica

Guardar

Barcelona, 18 ene (EFECOM).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado que ninguna comunidad "va a decir que no" al nuevo modelo de financiación autonómica porque "nadie va a recibir menos de lo que ya recibe".

"Por fin tenemos una solución" al reparto de recursos entre comunidades, fruto de un "acuerdo extraordinario" entre "fuerzas progresistas", ha afirmado Sánchez en una entrevista con 'La Vanguardia'.

El modelo que presentó la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, fortalece los servicios públicos, puesto que "aporta 21.000 millones de euros más a las comunidades autónomas para reforzarlos", ha subrayado Sánchez.

La propuesta "plantea una solución muy importante a una dinámica de elusión y 'dumping' fiscal que está beneficiando a una comunidad muy rica, como es la Comunidad de Madrid", ha añadido.

"Vamos a trabajar y sudar la camiseta para que este modelo de financiación autonómica se pueda aprobar este año", ha avanzado el presidente, que ha pedido "responsabilidad a todas las fuerzas políticas".

El nuevo sistema está diseñado para "fortalecer los servicios públicos, no para efectuar regalos fiscales": "Yo no quiero el modelo social Quirón. Quiero un modelo social con hospitales públicos", ha dicho.

El presidente del Gobierno ha recalcado que "los estatutos de nueva generación", como el de Cataluña, "abrieron la puerta a la gestión de tributos por parte de las comunidades autónomas que así lo decidieran".

"Nuestra intención, nuestra voluntad, es caminar en esa dirección", ha sostenido Sánchez, que, cuestionado por el acuerdo de legislatura entre ERC y el PSC en Cataluña sobre un modelo "singular", admite que la propuesta de financiación es "insuficiente".

Su voluntad es "cumplir con los acuerdos, como hemos tratado de hacer siempre", ha señalado.

"Recientemente también hemos llegado a un acuerdo con Euskadi, con el gobierno de coalición del PNV con el PSE, en todo lo que tiene que ver con materias pendientes de cumplimiento del Estatuto de Gernika", ha agregado. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

La familia real española viaja a Atenas para dar el último adiós a la princesa Irene

Infobae

Ugo Carabelli pierde frente al húngaro Fucsovics en su debut del Abierto de Australia

Infobae

El Emirates británico se impone en la primera prueba de SailGP en Perth (Australia)

Infobae

El Aston Villa vende a Malen al Roma por 23 millones

Infobae

El patrocinio frontal más longevo del fútbol mundial está en el ascenso de Chile

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Herido grave un hombre de

Herido grave un hombre de 33 años tras ser agredido con un arma blanca en San Blas, Madrid

Felipe VI aumenta su corte: crea seis marquesados y rehabilita otros nueve títulos, aunque solo el 33% de los 2.216 nobles que hay pagan su cuota

Salvador Illa se encuentra “en buen estado” tras ser atendido al sufrir una afección muscular después de salir a correr

Estos son los coches más robados de España en 2025: los modelos más comunes siguen siendo los favoritos

Juan José Ebenezer, mecánico: “Haz este proceso para arrancar el coche en invierno”

ECONOMÍA

Resultados de la Triplex de

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

Groenlandia, Irán, Venezuela: cómo se trasladan las tensiones geopolíticas al precio de la gasolina en España

¿En qué invertir en 2026? Los sectores y activos con mayor potencial para los ahorradores españoles

Estos son los ganadores del Sorteo 5 de Super Once

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

DEPORTES

Pitada masiva al Real Madrid:

Pitada masiva al Real Madrid: la afición no perdona y recibe con sonido de viento al equipo en su vuelta al Bernabéu

Arbeloa se enfrenta por primera vez al escrutinio del Santiago Bernabéu en el duelo liguero ante el Levante

Zidane revela las claves de su éxito en el Real Madrid y manda un mensaje a Arbeloa: “Si no lo entiendes, no puedes durar en esta posición”

Cuartos de final de la Copa del Rey 2025/2026: equipos clasificados, sorteo y fechas

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Racing en Copa del Rey