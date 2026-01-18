Espana agencias

Sabalenka, sin concesiones

Guardar

Redacción deportes, 18 ene (EFE).- La número uno del mundo, la bielorrusa Aryna Sabalenka, finalista tres veces consecutivas en el Abierto de Australia que ha ganado en dos ocasiones, inició con determinación y sin concesiones su periplo por el primer Grand Slam de la temporada con una victoria incontestable ante la francesa Tiantsoa Rakotomanga, invitada del torneo, por 6-4 y 6-1.

La tenista de Minsk logró su victoria 101 en torneos del Grand Slam y amplía su número de partidos ganados en lo que va de 2026. Ante la francesa, que debutaba en Melbourne, ganadora el pasado año del torneo de Sao Paulo, de categoría 250, Sabalenka sumó su sexta victoria seguida tras las cinco que consiguió en Brisbane y que le dieron el trofeo.

La francesa, que por segunda vez jugaba en el cuadro principal de un Grand Slam tras Roland Garros el pasado año, asumió su inferioridad, especialmente en la segunda manga, cuando la número uno del mundo aceleró.

Sabalenka se enfrentará en segunda ronda a la ganadora del partido entre la rusa Anastasia Pavlyuchenkova y la china Zhuoxuan Bai. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El rebote y los triples marcan el Andorra-Breogán

Infobae

La deuda pública baja en noviembre al 101,5 % del PIB pero roza los 1,7 billones de euros

Infobae

Arrancan sin incidencias las primeras tractoradas de protesta del campo extremeño

Infobae

Veinte años del pacto secreto Mas-Zapatero que desatascó el Estatut y quebró el tripartito

Infobae

Fallecen dos jóvenes de 19 y 20 años en un accidente de tráfico en un pueblo de Toledo

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Herido grave un hombre de

Herido grave un hombre de 33 años tras ser agredido con un arma blanca en San Blas, Madrid

Felipe VI aumenta su corte: crea seis marquesados y rehabilita otros nueve títulos, aunque solo el 33% de los 2.216 nobles que hay pagan su cuota

Salvador Illa se encuentra “en buen estado” tras ser atendido al sufrir una afección muscular después de salir a correr

Estos son los coches más robados de España en 2025: los modelos más comunes siguen siendo los favoritos

Juan José Ebenezer, mecánico: “Haz este proceso para arrancar el coche en invierno”

ECONOMÍA

Los números que dieron fortuna

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

Groenlandia, Irán, Venezuela: cómo se trasladan las tensiones geopolíticas al precio de la gasolina en España

¿En qué invertir en 2026? Los sectores y activos con mayor potencial para los ahorradores españoles

Estos son los ganadores del Sorteo 5 de Super Once

DEPORTES

Pitada masiva al Real Madrid:

Pitada masiva al Real Madrid: la afición no perdona y recibe con sonido de viento al equipo en su vuelta al Bernabéu

Arbeloa se enfrenta por primera vez al escrutinio del Santiago Bernabéu en el duelo liguero ante el Levante

Zidane revela las claves de su éxito en el Real Madrid y manda un mensaje a Arbeloa: “Si no lo entiendes, no puedes durar en esta posición”

Cuartos de final de la Copa del Rey 2025/2026: equipos clasificados, sorteo y fechas

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Racing en Copa del Rey