Rueda se declara "consternado" ante el descarrilamiento y ofrece todo el apoyo a Andalucía

Santiago de Compostela, 18 ene (EFECOM).- El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha dicho este domingo sentirse "consternado" ante el accidente de dos trenes en Adamuz (Córdoba), en el que han perdido la vida al menos 21 personas mientras que decenas están heridas de gravedad, y ha ofrecido todo el apoyo que sea preciso a Andalucía.

"Galicia apoya a Andalucía", ha escrito en redes sociales el mandatario de una autonomía, la gallega, que en 2013 sufrió el grave descarrilamiento de un Alvia, con el saldo de 80 víctimas mortales y cerca de centenar y medio de lesionados.

"Todo el apoyo a las familias de las víctimas y los heridos", ha añadido Rueda a su mensaje.

Y en la despedida ha dejado un "reconocimiento a la incansable labor de los equipos de emergencia que atienden a los afectados".