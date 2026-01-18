Espana agencias

River celebra en tanda de penaltis frente a Peñarol con Santiago Beltrán como figura

Maldonado (Uruguay), 18 ene (EFE).- River Plate venció este sábado en tanda de penaltis por 4-2 a Peñarol tras igualar 0-0 en un partido amistoso de pretemporada jugado en el campus de Maldonado, próximo a la ciudad uruguaya de Punta del Este.

Maximiliano Salas, Giulianno Galoppo, Tomás Galván y el juvenil Ian Subiabre marcaron desde los doce pasos y sentenciaron el triunfo del equipo dirigido por Marcelo Gallardo.

Por Peñarol convirtieron Gastón Togni y Leandro Umpiérrez. Julio Daguer remató lejos de la portería y el lanzamiento de Ignacio Aguirre fue atrapado por Santiago Beltrán, quien sumó minutos como titular ante las lesiones de Franco Armani y Ezequiel Centurión.

Cuando transcurrían 9 minutos de juego el joven portero chocó con Abel Hernández, quien se lesionó y debió abandonar el campo.

Tras finalizar su contrato con Liverpool y cerrar el año de 2025 como goleador de la Liga Uruguaya, el delantero de 35 años había formalizado poco antes su vinculación con Aurinegro y este sábado hizo su debut.

Por el momento se desconoce la gravedad de la lesión y por tanto el tiempo que tendrá al atacante fuera de los campos de juego.

Sobre el final, en otra de las jugadas destacadas, Subiabre estuvo muy cerca de marcar, pero su gran jugada acabó con una buena respuesta del guardameta Sebastián Britos.

El número 1 de Peñarol jugó por primera vez en un equipo en el que también estuvieron los recientemente incorporados Lucas Ferreira y Facundo Batista.

En River Plate volvieron a ser titulares Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero y el creativo colombiano Juan Fernando Quintero, en tanto que Aníbal Moreno hizo su debut.

River Plate debutará en el torneo argentino el 24 de enero frente a Barracas Central.

Peñarol se medirá este lunes con Racing por la Copa de la Liga, un certamen de verano que disputan los equipos de primera división de Uruguay. EFE

(foto)

