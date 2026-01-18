Protección Civil y el 112 informan a los familiares de los afectados en Atocha

Madrid, 18 ene (EFECOM).- Personal de Protección Civil y de Emergencias del 112 se encuentra en la estación de Atocha para apoyar en la gestión a víctimas y familiares afectados por el accidente ferroviario.
Según ha informado el Gobierno madrileño en un comunicado, en las llamadas que se están recibiendo en el teléfono de emergencia Madrid 112 solicitando información del siniestro, se están facilitando los teléfonos de atención de Iryo (910 15 0000) y de Renfe (900 10 10 20).
Por su parte, la Dirección General Asistencial de la Consejería de Sanidad se ha puesto a disposición del Servicio Andaluz de Salud para lo que sea preciso. EFECOM
Últimas Noticias
El Emelec ecuatoriano condena las amenazas de muerte contra su presidente
80-61. El Real Madrid domina el clásico europeo con un Garuba estelar
3-0. Dembele pone orden
La Bolsa de São Paulo cae un 0,46 % pero termina la semana en verde
Wall Street termina en rojo una semana marcada por resultados y la Reserva Federal
MÁS NOTICIAS