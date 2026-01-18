Espana agencias

Primera toma de contacto "positiva" entre el Barça y la NBA en Londres

Barcelona, 18 ene (EFE).- El FC Barcelona y la NBA se han reunido este domingo en Londres para negociar la posible presencia del equipo azulgrana en la NBA Europa, un encuentro que fuentes de la entidad catalana ha valorado a EFE como "positivo" y que ha sido la primera toma seria de contacto entre ambas entidades.

A la reunión, que se ha producido antes de la disputa del Orlando Magic-Memphis Grizzlies en el O2 Arena, han asistido Josep Cubells directivo responsable de la sección, y Jordi Trias, por el FC Barcelona, y el comisionado de la NBA, Adam Silver, y Pau Gasol, que ha ejercido el papel de intermediario entre ambas partes como exjugador de la liga estadounidense y del conjunto azulgrana.

Durante el encuentro, el Barça ha informado a la NBA que está trabajando para participar en la mejor competición europea posible y que, de momento, ha llegado a un acuerdo con la Euroliga para los próximos diez años.

Dicho acuerdo, que deberá ser ratificado en la próxima reunión de la junta directiva del club catalán, está vinculado al cumplimiento de una serie de garantías por parte de la Euroliga.

La NBA, por su parte, ha explicado a la entidad azulgrana que la NBA Europa es un proyecto a varios años vista, por lo que todavía pasarán alguna temporada hasta que arranque la competición.

Por tanto, tras esta declaración de intenciones, ambas partes se ha emplazado a mantener el contacto. Y es que el objetivo del Barça es mantenerse puntualmente informado de cómo evoluciona el proceso de creación de esta nueva competición, de la que no descarta formar parte en un futuro. EFE

