Espana agencias

Pedro Martínez iguala a Miki Vukovic como entrenador que más partidos dirige al Valencia

Guardar

Valencia, 18 ene (EFE).- El entrenador Pedro Martínez está dirigiendo esta tarde en la pista del Real Madrid su partido número 231 al frente del primer equipo masculino de Valencia Basket, una cifra que le permite igualar con Miki Vukovic en la primera posición en el histórico de encuentros como técnico principal.

El técnico catalán dirige ante el Real Madrid su partido número 141 en la Liga Endesa, a lo que añade 83 partidos de competiciones europeas, 5 de la Copa del Rey y 2 de la Supercopa Endesa para alcanzar la misma cifra que Vukovic como primer entrenador del Valencia Basket.

El pasado 15 de junio de 2025, con el triunfo que suponía el billete para la tercera final de la acb para el equipo taronja, Martínez igualó a Miki en la primera posición de victorias al llegar hasta las 143 que consiguió el técnico balcánico. Esta clasificación actualmente la comanda Pedro Martínez en solitario con 171 triunfos a falta del resultado del partido de esta tarde.

El pasado 28 de septiembre, Martínez se convirtió en el primer entrenador en ganar más de un título en el equipo masculino valenciano al juntar la Liga Endesa de 2017 con la Supercopa Endesa 2025. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Illa ingresó por una pérdida de fuerza en las piernas, pero se descartan patologías graves

Infobae

Galbiati: El equipo está en un buen momento

Infobae

Akor, Ejuke y Suazo, novedades para Elche en una lista sin Alexis, Januzaj y Vargas

Infobae

El Baskonia, séptimo clasificado; La última plaza se la jugarán Tenerife y Bilbao

Infobae

El Bakkali, Kipruto, Alemeshete y Forero, favoritos en la carrera de Jaén

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Mercadona tendrá que indemnizar con

Mercadona tendrá que indemnizar con 30.000 euros a una trabajadora a la que no pagó la prima anual como represalia por su afiliación sindical

La Guardia Civil advierte: “Si no se usa la baliza V16, el agente debe multar”

El Senado invierte 65.340 euros en renovar los teléfonos móviles del personal: cambiará 140 dispositivos que tienen tres años de antigüedad

Elecciones de Aragón 2026: cuándo y cómo saber si soy miembro de una mesa electoral

Detienen a dos funcionarios de la cárcel de Palma por favorecer a presos a cambio de dinero: introducían móviles y objetos de lujo en la prisión

ECONOMÍA

Super Once: jugada ganadora y

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 4 este domingo 18 de enero del 2026

Un experto explica cuánto cuesta mantener la Sagrada Familia abierta: “Vas a flipar”

Triplex de la Once, Sorteo 3: resultados ganadores del 18 enero de 2026

La tarifa de la luz en España para este lunes 19 de enero de 2026

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 3 de Super Once del 18 enero de 2026

DEPORTES

Helmut Marko habla sobre la

Helmut Marko habla sobre la situación de Fernando Alonso: “Un veterano como él podría tener una ventaja”

Xabi Alonso ya tiene una oferta sobre la mesa: el Eintracht Frankfurt

Las palabras de Alcaraz tras su primera victoria en el Open de Australia: “Aún tengo que adaptarme a las condiciones y la pista”

Alcaraz estrena nueva era en el Open de Australia con una victoria ante Walton

Ilia Topuria anuncia la fecha de su regreso al cuadrilátero y quién será su rival