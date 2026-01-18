Oriol Cardona: Hay opciones de medalla, pero prefiero no pensar;lo que tenga que ser, será

Adrián R. Huber

Madrid, 18 ene (EFE).- Casi un desconocido para el gran público, Oriol Cardona, la gran figura del esquí de montaña hispano, puede convertirse, dentro de un mes y de un plumazo, en la más grande estrella de toda la historia del olimpismo invernal español si confirma los pronósticos en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina d'Ampezzo (Italia).

En una entrevista con la Agencia EFE, Cardona, nacido hace 31 años en Banyoles (Girona) y que el pasado jueves ganó en Courchevel (Francia) la prueba de la Copa del Mundo de sprint -modalidad en la que es doble campeón mundial y de Europa y que debutará en el calendario olímpico-, comenta cómo enfoca la que puede ser la gran temporada de su ya de por sí brillante carrera deportiva.

Pregunta: Fue tercero en la vertical de la Copa del Mundo del pasado viernes, un día después de ganar la prueba sprint -que será olímpica en estos próximos Juegos-, en Courchevel (Francia). Mejor arranque imposible, ¿no? ¿O esperaba más aún?

R: Sí, uno siempre quiere más, pero el resultado para mí ha sido excelente. En la vertical casi no me lo esperaba, porque es la primera vez que me subo al podio en una prueba de vertical de esquí de montaña, que es algo para lo que antes entrenaba mucho y no acababa de llegar. Y, mira, ahora que estoy preparando los sprints fue una sorpresa. Y una alegría. Una alegría muy, muy grande.

P: Fuera de su ámbito no es demasiado conocido para el gran público en España, pero dentro de un mes puede convertirse de golpe en el deportista olímpico invernal español más laureado de la historia si repite o, incluso, mejora los resultados logrados en los Mundiales del año pasado de Morgins (Suiza) -un oro y una plata-. Esto, ¿le gusta? ¿Lo aborrece? ¿Le añade más presión? ¿O le da igual?

R: La verdad es que no sé qué responderte, porque intento no pensar en eso. La verdad es que no soy consciente de la repercusión que pueda tener el ganar una medalla en los Juegos. Hay opciones, evidentemente, y voy a pelear por eso. Pero como todavía queda en un futuro, prefiero no pensar y no plantearme el qué pasará después.

Todo pinta muy bien, pero hay que estar ahí; hay que correr y todavía tiene que pasar. Intento no pensar mucho en ello. Y lo que tenga que ser, será.

P: ¿Cómo se siente, después de las pruebas de Courchevel? Ganó de forma muy sobrada el sprint y demostró un sorprendente poderío en la vertical. La idea que transmite es que es el gran favorito en los Juegos. ¿Le gusta esa idea o no? Porque no deja de ser una realidad.

R: Hombre, mejor ir a los Juegos habiendo ganado alguna Copa del Mundo previa a los Juegos que al revés. Esto es así. Yo, a nivel personal, estoy muy contento de ver que la forma está ahí. Esta primera Copa del Mundo era muy importante, ya que desde la última prueba de la pasada temporada, en Noruega, no he vuelto a competir.

Desde entonces era un poco una incógnita. Mis compañeros ya habían comenzado la temporada unas semanas antes, en América (en Solitude, Utah, EEUU). Y no sabía cómo podía llegar, por lo que esta victoria para mí es muy reconfortante y muy tranquilizadora; en el sentido de que hemos trabajado muy bien, con mi equipo. Ahora sólo falta pulir detalles y mantenernos en esta línea.

P: ¿Quiénes cree que serán sus principales rivales en Bormio, sede de las pruebas olímpicas de Milan-Cortina? En Courchevel lo acompañaron en el podio el francés Thibault Anselmet y el ruso Nikita Filippov; ¿a qué otros mete en la ecuación?

R: Sí, evidentemente hay otros, como los dos suizos, Jon Kistler y Arno Lietha, que quedaron primeros en la primera Copa del Mundo, en América, y siempre han estado ahí. También está el belga Maximilien Drion. Yo sí que pondría a todos éstos como rivales muy, muy directos a optar por una medalla. Además de mucha otra gente.

Es una prueba sprint, es una prueba muy corta, en la que hay muchos factores que pueden influir. Te puede salir una mala carrera; o una muy buena carrera de la nada; y, bueno, será un poco una incógnita.

P: ¿Le gusta el circuito de Bormio, donde se disputarán las pruebas olímpicas? ¿Le viene bien?

R: Sí. Me gusta. Es un circuito lineal, con opciones de pasar o ser pasado. Me refiero a que cuando hay más curvas o más cambios de dirección se convierte en una carrera más táctica o de estrategia... pero el circuito de Bormio es todo lo contrario. Es muy recto; y sí que la parte del rombo es la más complicada, pero luego hay espacio suficiente para, si tienes motor, poder avanzar. O si no, ser avanzado.

La verdad es que me gusta. Competimos ahí el año pasado y la verdad es que estuvo muy, muy bien.

P: El punto álgido de la temporada son los Juegos, pero entretanto, usted sigue ganando carreras. ¿Va a por todo? ¿La Copa del Mundo sigue siendo uno de los objetivos o lo centrará todo a una carta?

R: Voy a por los Juegos y, de hecho, el calendario de después de los Juegos no me lo sé muy bien. Iremos paso a paso, hasta los Juegos. Y luego ya veremos.

Pero sí que es cierto que llevo haciendo este deporte mucho tiempo y me he centrado muchas veces en la Copa del Mundo. Este año, que tenemos los Juegos, pues estoy intentando llegar a ellos con la mayor forma posible. Y después, ya se verá.

P: ¿Existe la posibilidad de que usted complete una temporada perfecta?

R: Sí, existe (ríe). Pero también existe la posibilidad de que salga todo mal.

Ya te digo, intento no pensar mucho en ello. De momento he comenzado bien, me encuentro muy bien. Creo que estamos haciendo un buen trabajo. Y, nada, sí que espero que vaya todo bien durante la temporada. Pero siempre pueden pasar mil cosas; y eso: paso a paso; carrera a carrera. Y ya iremos viendo. EFE