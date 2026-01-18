Espana agencias

Ocampo, entrenador de Baxi Manresa: "Ha sido un final de partido muy duro"

Vitoria, 18 ene (EFE).- El entrenador de Baxi Manresa, Diego Ocampo, reconoció tras perder ante Kosner Baskonia que fue “un final de partido muy duro” y opinó que el duelo quedó finiquitado “en los primeros 15 minutos”.

El técnico apuntó en rueda de prensa que perdieron muchos balones y que los baskonistas estuvieron “espléndidos tirando de tres y jugando con mucha agresividad”. “Luego no ha habido más partido”, lamentó el entrenador.

“Hemos luchado lo que hemos podido en la segunda parte. Ha sido un final de partido duro y hay que saber ganar y perder y esto nos ayudará a tener energía ante las dificultades que tenemos en el corto plazo y en el medio plazo”, valoró Diego Ocampo.

Preguntado por los jugadores lesionados hizo una reflexión. “Tenemos que ser positivos los que rodeamos a los jugadores y no venirnos abajo. Es la vida y a veces hay que sufrir”, consideró y aseguró que “es una oportunidad para estar unidos”.

“Igual que las lesiones vienen, se van y hay que ayudar a los jugadores a que estén bien mentalmente”, remarcó Ocampo que por otro lado habló de los debuts de Lucas Sánchez y Guillem Naspler.

“Me gustaría que debuten porque se lo ganan y ganárselo es entrenar bien, estudiar bien y defender bien y espero que aprovechen la oportunidad”, deseó. EFE

