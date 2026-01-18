Espana agencias

Nacho Elvira: "Si me hubieran dicho que ganaría el torneo, jamás lo habría creído"

Redacción deportes, 18 ene (EFE).- El jugador español Nacho Elvira expresó su satisfacción este domingo por su triunfo en el Dubái Invitational, su tercer título en el circuito europeo, y confesó que subir a lo más alto del podio no era algo que entraba en sus planes antes del inicio del torneo.

"Si me hubieran dicho el martes que ganaría este torneo, jamás lo habría creído", reconoció Elvira al término del torneo, en el que aventajó el que aguantó la presión de jugadores de prestigio como el norirlandés Rory McIlroy, número dos del mundo, o el irlandés Shane Lowry.

Nada más embocar la última bola en el hoyo 18, el golfista cántabro, de 38 años, recibió el abrazo de su esposa, Cristina, y sus hijos.

"Siempre soñé con que mis hijos se acercaran a mí en el 'green' mientras ganaba. Haga lo que haga después de esto, nada va a ser comparable. Es un sueño hecho realidad (...) No puedo estar más feliz", afirmó emocionado el santanderino, que suma su tercer título tras los de Gales en 2021 y Bélgica en 2024.

Con su nuevo éxito, Elvira se embolsa 400.000 euros de premio y pasa a la cuarta posición en el ránking europeo, conocido como 'Carrera a Dubái'.

El jugador cántabro desveló que no estaba al tanto de que Lowry falló en su último hoyo, lo que le ponía el triunfo en bandeja. "No tenía ni idea de que Shane había hecho 'bogey' en ese hoyo. La clasificación está al revés, así que no lo sabía", comentó.

Admitió que tuvo un bache con sendos 'bogeys' en los hoyos 8 y 9 y que tras "un golpe terrible en el 10", supo reaccionar al terminarlo con el par.

"Fue un punto de inflexión mental y mantuve la paciencia durante el resto de la ronda (...) Sabía que en algún momento iba a ser difícil, sobre todo con los grandes jugadores que jugaban delante de mí. No estuve nervioso hasta el último 'putt'", añadió.

Preguntado por su sensación de ganar en el primer torneo del año del circuito europeo, el sexto del nuevo curso, señaló: "Siempre he tenido un comienzo lento al principio de la temporada, así que conseguir una victoria al principio es inusual, y en un campo como este, me encanta. Cuando vine hace dos años, me enamoré. Es un campo fantástico, un lugar fantástico". EFE

