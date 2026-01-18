Nacho Elvira conquista su tercer título tras un vibrante final en el Dubái Invitatiaonal

Redacción deportes, 18 ene (EFE).- El jugador español Nacho Elvira conquistó este domingo su tercer título del DP World Tour, al imponerse en el Dubái Invitational en una última jornada cargada de emoción y en la que aprovechó el error del irlandés Shane Lowry en el último hoyo para alcanzar el liderato.

Elvira, de 38 años y 190 en el ránking mundial, añade esta victoria a la del Cazoo Open en Gales en julio de 2021, con la que estrenó su palmarés , y a la del Soudal Open en Bélgica ganado en mayo de 2024.

Después de partir como líder en la última jornada, el jugador cántabro cedió a Lawry el dominio a mitad de torneo después de un bache, pero resucitó para poner el broche en el 18 salvando el par del hoyo.

Elvira, con un global de -10, terminó con un golpe de ventaja sobre el neozelandés Daniel Hillier y dos sobre Lawry, el norirlandés Rory McIlroy y el español David Puig. EFE