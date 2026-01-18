Minuto de aplausos en el Metropolitano en memoria de Enrique Collar

Madrid, 18 ene (EFE).- La afición del Atlético de Madrid rindió tributo este domingo a Enrique Collar, una de las grandes leyendas de la historia del club, fallecido el pasado 29 de diciembre a los 91 años, con un minuto de aplausos constante antes del inicio del encuentro de Liga entre el conjunto rojiblanco y el Alavés en el estadio Metropolitano.

Con los jugadores en el medio del campo, con la imagen de Collar en su etapa de jugador con la camiseta del club de su vida en los videomarcadores, el árbitro Guillermo Cuadra marcó el inicio de un minuto de silencio que se transformó desde el primer instante en un homenaje en forma de aplausos y agradecimiento de los seguidores del Atlético.

Collar jugó en el primer equipo del Atlético de Madrid entre 1953 y 1969, fue capitán durante una década, más que nadie en la historia de la entidad, y se proclamó campeón de una Liga, tres Copas de España y una Recopa de Europa.

En las dieciséis campañas que jugó en el extremo del Atlético de Madrid, el 'Niño', como era apodado, disputó 470 encuentros y logró 105 goles. EFE