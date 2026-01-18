Espana agencias

Matarazzo, tras ganar al Barcelona: “Hemos jugado con mucho corazón”.

San Sebastián, 18 ene (EFE).- Pellegrino Matarazzo, entrenador de la Real Sociedad, ha agradecido el “corazón” que han puesto sus jugadores para vencer al Barcelona este domingo en la vigésima jornada de LaLiga AE Sports.

La Real cosechó la tercera victoria consecutiva tras las logradas en Getafe y ante Osasuna en la Copa del Rey. “Lo hemos luchado hasta el final con todo lo que teníamos. Si quieres ganar a equipos así, tienes que estar concentrado todo el partido”, declaró el técnico estadounidense tras el agónico triunfo de su equipo.

“Hemos visto que al final de la primera parte el Barça cerraba con tres atrás, y hemos modificado cosas con una línea de cinco atrás”, explicó el entrenador sobre la disposición táctica de sus jugadores. El cuadro catalán remató hasta en cinco ocasiones a la madera, y el técnico admitió que tuvieron “un poco de suerte”.

Desde la llegada de Matarazzo, el equipo txuri urdin todavía no conoce la derrota, y pudo sumar cuatro puntos ante rivales de entidad como el Atlético de Madrid y el Barcelona: “Estoy muy feliz con estos resultados y con cómo respondieron los futbolistas a lo que les he pedido”.

El colegiado anuló cuatro goles, uno de ellos a la Real, y un penalti por fuera de juego previo de Lamine Yamal. A pesar de ello, el estadounidense no quuso hablar del arbitraje y se centró en la “gran victoria” de su equipo.

La Real consiguió hacer el definitivo 2-1 un minuto después del empate del Barça, algo que alegró a Matarazzo: “Es algo que tienen los jugadores, y fue una reacción impresionante”.

Tras la victoria de este domingo, los donostiarras se aúpan al octavo puesto de LaLiga EA Sports a siete puntos del Celta, el próximo rival de los realistas. La mala noticia del día ha sido la lesión de Kubo, algo que apunta a ser “grave” tal y como indicó su entrenador. EFE

asr/sab

