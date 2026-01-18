Espana agencias

Más de 200 trenes se verán afectados hoy lunes por la suspensión entre Madrid y Andalucía

Madrid, 18 ene (EFECOM).- Más de 200 trenes se verán afectados por la suspensión de la circulación ferroviaria en las líneas de alta velocidad entre Madrid y las ciudades andaluzas de Sevilla, Córdoba, Málaga y Huelva este lunes, tras el descarrilamiento de un tren de Iryo en Adamuz (Córdoba).

Adif ha informado en su cuenta en X de esta suspensión de la circulación en estas líneas tras el descarrilamiento del tren de Iryo en Adamuz (Córdoba), que de momento se ha cobrado 21 muertos.

Según figura en las webs de las tres compañías que prestan servicio de alta velocidad entre Madrid y el sur de España, el corte de la circulación afectará sobre todo a Renfe, que es la que tiene más circulaciones.

En concreto, la compañía pública española tiene 23 enlaces entre Madrid y Sevilla, con sus correspondientes vueltas, en sus servicios de AVE, Alvia y Avlo.

A esos se suman otros 18 servicios más (9 de ida y otros 9 de vuelta) entre Madrid-Córdoba-Madrid, 28 más a Málaga (14 de ida y otros 14 de vuelta) y 6 a Huelva (3 en cada dirección).

Renfe ha informado en su web de que los servicios comerciales entre Madrid, Toledo, Ciudad Real y Puertollano se prestan con normalidad.

La compañía de capital francés Ouigo tenía programados para este lunes cuatro servicios a Sevilla (dos de ida y dos de vuelta) y otros cuatro más a Córdoba y a Málaga. Ouigo no ofrece el enlace con Huuelva.

Iryo, de capital italiano y español, tiene 18 enlaces diarios Madrid-Sevilla-Madrid (9 de ida y 9 de vuelta), 24 con Córdoba y tres con Málaga. Tampoco viaja entre Madrid y Huelva.EFECOM

