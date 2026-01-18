Martín Etcheverry sobrevive a un 'maratón'

Sídney (Australia), 18 ene (EFE).- El argentino Tomás Martín Etcheverry, 61 en el ránking ATP, se impuso este domingo ante el serbio Miomir Kecmanovic, 59 del mundo, por 6-2, 3-6, 4-6, 6-3 y 6-4, en su debut en el Abierto de Australia, que abrió con uno de los primeros encuentros de la jornada.

Fue un triunfo épico del sudamericano que sobrevivió a la resistencia y el empuje de su rival. Logró su tercera victoria en cuatro enfrentamientos contra el serbio, al que ya había ganado recientemente en el torneo de Estocolmo del 2025.

El tenista argentino, de 26 años y originario de La Plata, necesitó casi cuatro horas para imponerse a Kecmanovic y conseguir plaza para la segunda ronda, donde se enfrentará al británico Arthur Fery, quien venció al italiano Flavio Cobolli por 7-6, 6-4 y 6-1 también hoy.

Tras empezar con fuerza el primer set, Etcheverry sufrió un fuerte revés en los dos siguientes, aunque logró sellar el partido con una remontada en los dos últimos sets con un servicio decisivo en momentos clave y cerrando el encuentro con un juego en blanco al saque.

El argentino completó una temporada 2025 de altibajos dentro del circuito ATP, mostrando momentos de buen tenis pero sin consolidar resultados de gran impacto.

En el Abierto de Australia del año pasado, el tenista bonaerense superó la primera ronda con autoridad frente al italiano Flavio Cobolli, pero fue eliminado en la segunda ronda tras un intenso duelo de cinco sets ante el estadounidense Marcos Giron, que terminó imponiéndose 7-5, 3-6, 7-5, 3-6 y 6-4 en Melbourne Park. EFE