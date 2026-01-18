Espana agencias

Marruecos se paraliza por la final frente a Senegal

Rabat, 18 ene (EFE).- Marruecos vive este domingo una expectación histórica por la final de la Copa África (CAN) que su selección disputa con la de Senegal en el estadio Moulay Abdellah de la capital.

Horas antes del inicio del encuentro, las calles de Rabat comenzaron a vaciarse progresivamente.

Numerosos aficionados se dirigieron a cafés, restaurantes y espacios públicos equipados con pantallas gigantes para seguir un partido muy esperado por el país, que aspira a conquistar el título continental que se le resiste desde hace cinco décadas.

Para muchos aficionados, el duelo con Senegal representa una oportunidad histórica de consagrar a una generación de futbolistas que ilusionó al país a lo largo del torneo.

Aficionados vestidos con camisetas de la selección marroquí, envueltos en banderas nacionales y bufandas, llenaban las principales arterias de la ciudad, mientras vendedores ambulantes ofrecían banderas, bufandas y bengalas a quienes se apresuraban para no perderse el inicio del encuentro.

Las zonas habilitadas para los seguidores registraban un lleno total, con cientos de personas concentradas y compartiendo la esperanza de que Marruecos repita la hazaña lograda en 1976.

La ceremonia previa al partido fue presidida por el príncipe Moulay Rachid, hermano del rey Mohamed VI, y contó con la presencia, enmtre otros, del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el presidente de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), Patrice Motsepe. EFE

