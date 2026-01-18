Espana agencias

Mañueco exige una financiación autonómica "justa" frente al "disparate" de Sánchez que supone un "ultraje" a CyL

El presidente de la Junta y del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha exigido una financiación autonómica "justa y equitativa" frente al "disparate" propuesto por el Gobierno de Pedro Sánchez, que supone un "absoluto ultraje" a las personas de Castilla y León.

"Harán muchísimo daño a Castilla y León y a los servicios públicos de nuestra tierra", ha apuntado Fernández Mañueco en declaraciones realizadas en el marco de la reunión de los 'populares' en Zaragoza para hacer un frente común contra la propuesta de financiación presentada por el jefe del Ejecutivo central.

Fernández Mañueco ha puesto en valor el encuentro de los presidentes autonómicos del PP y del presidente de la formación nacional, Alberto Núñez Feijóo, por subrayar el "diálogo" en pro de llegar a "posturas de consenso".

En este sentido, ha aseverado que esta cita demuestra que el PP es el "único que piensa en el bien de España", en contraposición de la propuesta de financiación autonómica que "ha impuesto (Oriol) Junqueras a Sánchez", quien "ha cedido al chantaje" por "unos meses más en el poder".

Frente a ello, el líder del PP en la Comunidad ha abogado por una propuesta de financiación autonómica "que defienda que todos los españoles, vivan donde vivan, tengan los mismos servicios": "No se trata de tener más o menos dinero, quién recibe más o quién recibe menos, de lo que se trata es de que sea justa, de que sea equitativa, de que todos recibamos el dinero suficiente para poder desarrollar nuestras políticas públicas".

De este modo, ha tildado la propuesta actual del Gobierno de Sánchez de "absoluto disparate" y ha asegurado que el PP dará "una batalla en todos los frentes" y llegará al Tribunal Constitucional "si es necesario".

Asimismo, ha destacado la "unidad" entre las comunidades autónomas gobernadas por 'populares' pese a que puedan tener "criterios dispares". "Todas defienden el interés de España", ha incidido, para defender, además, que "lo que es de todos se tiene que negociar entre todos, no cediendo al chantaje de los separatistas catalanes".

Por último, ha precisado que para Castilla y León, la propuesta del PP pasa por "tener en cuenta la despoblación, la dispersión o el envejecimiento". "Castilla y León tiene el 20 del territorio y en torno al 5 de la población. No puede ser que recibamos el 1 de estos nuevos fondos", ha advertido, para alertar de que el "ultraje" de la propuesta de Sánchez hará "muchísimo daño" a la Comunidad. "Se nos está maltratando", ha concluido.

