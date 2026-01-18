Maíllo dice que el momento exige un "frente amplio" de izquierdas que marque el debate

Málaga, 18 ene (EFE).- El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha dicho este domingo que el "momento histórico" exige que las organizaciones de izquierdas establezcan "acuerdos de mínimos" para crear un "frente amplio" para el nuevo ciclo electoral, que permita marcar el debate político.

En declaraciones a los periodistas en Málaga antes de participar en un acto de la coalición Por Andalucía, Maíllo ha dicho que "se ha armado mucho alboroto" en relación a los acuerdos de izquierda para afrontar la próxima legislatura, después de que él apostara por ir "más allá" de la coalición Sumar.

Sin embargo, ha asegurado que es algo que llevan "diciendo mucho tiempo: crear las condiciones para una oferta política para el nuevo ciclo electoral".

"El momento político es tan extraordinario que no estamos solos, sino que hay que ir más allá con más organizaciones que ahora mismo no forman parte del gobierno, incluso que no forman parte del grupo parlamentario (Sumar)", ha sostenido.

También ha dicho que este "momento histórico" exige establecer "acuerdos de mínimos" que permitan hacer lo que tradicionalmente han llamado "bloque histórico o frente amplio" para "definir el nuevo ciclo electoral".

Para Maíllo, se trata de "buenas noticias" que sitúan a la izquierda "a la ofensiva" en lugar de estar "impactados por lo último que diga el fascista de la Casa Blanca", de manera que el mensaje sea: "Que nosotros marquemos el territorio, el debate".

El líder de IU cree que uno de los "grandes retos" está en la vivienda, no solo como proyecto político, sino también dentro del Gobierno de España, y ha confiado en que se llegue a un acuerdo en esta materia "en favor de la gente que necesita precios asequibles, tanto para el alquiler como la compra de viviendas".

Respecto al proceso del proyecto político conjunto, ha apostado por "empezar la casa por los cimientos, que es quizás por dónde no se ha empezado nunca", ya que "si los cimientos son firmes", puede resistir "todas las sacudidas".

Ha abogado por "reconectar a millones de personas que están esperando" y "actualizar" el mensaje de proyecto de país, con "reformas estructurales en la justicia", así como de "orgullo de lo público", y que "no tenga miedo a intervenir en el mercado" en la política de vivienda o en los precios básicos de la cesta de la compra.

"Un proyecto sin complejos que combata un fascismo que nos quiere arrinconar y, por tanto, frente a eso no vale tibieza ni duda", ha aseverado Maíllo, quien ha apuntado que una vez que se determine "después estará el método".

Sobre el liderazgo de proyecto, el también candidato a la presidencia de la Junta de por Andalucía -que engloba a IU, Movimiento Sumar e Iniciativa del Pueblo Andaluz- ha señalado: "Si hay figura de consenso, pues estupendo, y si no, creo que un proceso movilizador de primarias es deseable, y en su momento se hablará cuando toque".EFE