Maíllo apoya una defensa europea pero duda que se haga porque la UE es "sumisa" a Trump

Málaga, 18 ene (EFE).- El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha dicho este domingo que la creación de un sistema de defensa europeo "no agresivo" y "desvinculado" de Estados Unidos sería "una noticia positiva", pero ha expresado sus dudas de que se haga porque la Unión Europea "está dominada por gobiernos sumisos a Trump".

En declaraciones a los periodistas en Málaga antes de participar en un acto de la coalición Por Andalucía, Maíllo ha asegurado que su formación siempre ha defendido la creación de un sistema de defensa europeo "no sometido" a Estados Unidos, así que "vienen algunos tarde, pero vienen".

Ante las pretensiones de EEUU de anexionarse Groenlandia, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sostenido que la UE debe avanzar hacia una defensa "realmente común", aun sin el acuerdo unánime de los 27 estados miembros.

Maíllo ha dicho que la creación de esta defensa europea "lamentablemente tiene que ser porque hay un fascismo instalado en la Casa Blanca que ha demostrado sus intenciones expansionistas" hacia Europa. "Lamentablemente, llegamos tarde", ha apostillado.

"Todo lo que sea un sistema de defensa europeo no agresivo, y desde luego desvinculado, como siempre deberíamos haberlo estado, de Estados Unidos, es una noticia positiva", ha manifestado, para añadir que "otra cosa es que se vaya a hacer porque la Unión Europea está dominada por gobiernos sumisos a Trump y a los Estados Unidos".

Ha recordado que Izquierda Unida surgió hace 40 años "al calor de un referéndum sobre la entrada o salida de España en la OTAN", en el que defendían no pertenecer a ella, "una alianza militar que solamente ha provocado guerra, tragedia y destrucción".

Tras incidir en que en España está "el único gobierno no reaccionario que hay en la UE", ha incidido en que el actual "momento histórico" exige "responsabilidad, coherencia y firmeza".

Una firmeza que, en su opinión, "no hubo al principio con el ataque criminal sobre Venezuela" y que "gracias a la acción desde IU, entre otras organizaciones", se consiguió "modular el discurso inicial", que era "excesivamente tibio para un acto que violaba las reglas y el derecho internacional", ha manifestado. EFE

