Maíllo advierte que quien lidere la actualización de Sumar debe pasar unas primarias

Madrid, 18 ene (EFE).- El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, ha advertido este domingo de que quien encabezar el proyecto político actualizado de Sumar debe hacerlo a través de un proceso de primarias participativo, en el que mucha gente que se sienta protagonista.

Así se ha pronunciado este domingo Maillo en la Cope después de haber instado este fin de semana en el discurso de apertura de una reunión de la Coordinadora Federal de IU a "ir más allá" de la coalición Sumar en los acuerdos entre los partidos de izquierda para afrontar la próxima legislatura".

Maillo ha insistido en que "hay que ir mucho más allá de lo que actualmente representa Sumar para conformar un bloque de izquierda alternativa que sea relevante en el próximo ciclo electoral" y ha asegurado que se está haciendo "con acuerdo de otras organizaciones".

El líder de IU ha mostrado su sorpresa por el "revuelo" que se ha formado ante sus palabras, porque ha asegurado que es lo que lleva diciendo hace más de un año y medio: actualizar un proyecto político que ahora se debe acelerar ante el "cambio de época" al que estamos asistiendo por el contexto internacional y nacional.

En su opinión, el debate sobre quien debe ser la persona que encabece ese proyecto debe ser posterior a la reflexión sobre el proyecto político, pero tiene que haber pasado por un proceso de primarias participativo, sea Yolanda Díaz, a quien ha reconocido el mérito que tuvo al articular en 2023 esta propuesta política, u otra persona. EFE