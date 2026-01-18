Lunes, 19 de enero de 2026

Madrid, 18 ene (EFE).-

SÁNCHEZ FEIJÓO.- Madrid - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el del PP, Alberto Núñez Feijóo, se reúnen este lunes en la Moncloa, diez meses después de su último encuentro a solas, dentro de la ronda de contactos que el jefe del Ejecutivo quiere mantener con los grupos parlamentarios para analizar un posible envío de tropas españolas a Ucrania.

(Vídeo) (Foto) (Audio)

ESPAÑA FONDO.- Madrid - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, presentan el fondo 'España Crece', dotado con 10.500 millones de euros y con el que el Ejecutivo espera movilizar unos 120.000 millones para dar continuidad al impulso que han supuesto para la economía española los fondos Next Generation, que acaban en este 2026

(Vídeo) (Foto) (Audio)

AGRICULTORES PROTESTAS.- Madrid- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se reúne con las organizaciones agrarias Asaja, COAG, UPA y Unión de Uniones para abordar la financiación de la Política Agraria Común en un contexto de convocatorias de movilizaciones y tractoradas para protestar por la situación del campo y el acuerdo UE Mercosur.

(Vídeo) (Foto) (Audio)

SOCIEDAD INMIGRACIÓN Las Palmas de Gran Canaria - El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, examina con los delegados del Gobierno en Canarias, Ceuta y Melilla el balance de la aplicación de la reforma de la Ley de Extranjería al traslado de menores inmigrantes tutelados por esos tres territorios hacia recursos de acogida de otras comunidades autónomas.

(Vídeo) (Foto) (Audio)

DERECHOS SOCIALES.- Desayuno informativo del ministro de Asuntos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, en el Club Siglo XXI. Acude la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz.

(Vídeo) (Foto) (Audio)

ELECCIONES CASTILLA Y LEÓN.- El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, comparece ante los medios de comunicación con motivo de la próxima cita electoral en la Comunidad Sede de la Presidencia de la Junta de Castilla y León.

(Vídeo) (Foto) (Audio)

PARTIDO POPULAR.- Madrid.- Reunión del Comité de Dirección del Partido y rueda de prensa posterior.

(Vídeo) (Foto) (Audio)

PARTIDOS ERC.- Rueda de prensa de ERC para analizar la actualidad política.

(Vídeo) (Foto) (Audio)

PARTIDOS JXCAT.- El vicepresidente y portavoz de Junts, Josep Rius, ofrece una rueda de prensa para valorar la actualidad política.

(Vídeo) (Foto) (Audio)

PREMIOS TRADE.- Sevilla.- El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, preside la entrega de la primera edición de los premios Andalucía TRADE (Agencia Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico).

(Vídeo) (Foto) (Audio)

FITUR 2026.- El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, y el presidente de Grupo Hotusa, Amancio López, inauguran el XII Foro de Innovación Turística Hotusa Explora

(Vídeo) (Foto) (Audio)

Catarroja (Valencia).- DANA JUSTICIA.- El inspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia y jefe operativo de la emergencia el día de la dana, José Miguel Basset, concluye su declaración como testigo ante la jueza de la dana.

(Vídeo) (Foto) (Audio)

CODOCENCIA EDUCACIÓN.- Madrid.- La codocencia o docencia compartida, que implica que dos o más profesores trabajen en el mismo aula, está en el punto de mira ante el reto de trabajar con un alumnado cada vez más diverso y con necesidades educativas diferentes. Es un método al que le falta regulación, pero que mejora el rendimiento de toda la clase. ¿En qué consiste y qué beneficios aporta?

(Vídeo) (Foto) (Audio)

MÚSICA.- Madrid.- Entrevista con la artista Ku Minerva, que puso sintonía a las pistas de baile de los 90 con su histórico tema de "eurodance" 'Estoy llorando por ti', ante su participación en Benidorm Fest 2026.

(Vídeo) (Foto) (Audio)

FÚTBOL COPA DEL REY.- Las Rozas (Madrid).- Alavés, Albacete, Athletic Club, Atlético de Madrid, Barcelona, Betis, Real Sociedad y Valencia son los ocho equipos que entran este lunes en el sorteo de los cuartos de final de la Copa del Rey, eliminatoria de nuevo a partido único que se disputará la primera semana de febrero.

(Vídeo) (Foto) (Audio)

SALUDOS EFE AUDIOVISUAL