Espana agencias

Los reyes de España siguen muy preocupados desde Atenas el grave accidente de trenes

Guardar

Atenas, 18 ene (EFECOM).- Los reyes de España siguen con preocupación desde Atenas la evolución del grave accidente ocurrido por el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en el término municipal de Adamuz, en la provincia de Córdoba (España) en el que han muerto al menos diez personas y unas 25 personas se encuentran heridas graves.

Felipe VI y la reina Letizia se encuentran con sus hijas y la reina Sofía en Atenas donde este próximo lunes tendrá lugar el funeral y entierro de la princesa Irene de Grecia.

"Seguimos con gran preocupación el grave accidente entre dos trenes de alta velocidad en Adamuz. Trasladamos nuestro más sentido pésame a los familiares y allegados de los fallecidos, así como nuestro cariño y deseos de una pronta recuperación a los heridos", ha asegurado la Casa del Rey en un mensaje en X.

El accidente ocurrió esta tarde al descarrilar un convoy con más de 300 pasajeros y chocar con otro que circulaba por la vía contigua, a la altura de Adamuz, en Córdoba. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

0-2. El Girona gana al Espanyol con dos penaltis de Vanat

Infobae

Niina Petrokina revalida el título y da a Estonia el segundo oro europeo de su historia

Infobae

1-0. Fullkrug, al rescate

Infobae

Lautaro y el Arsenal, aún más líderes

Infobae

1-0. Pape Gueye corona a Senegal en una final al borde del escándalo que condena a Brahim

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora del descarrilamiento de

Última hora del descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en Adamuz, Córdoba: Andalucía redistribuye sangre hacia Córdoba y Jaén para atender a los heridos

Juanma Moreno, “muy preocupado” ante el descarrilamiento de dos trenes mientras Óscar Puente dice: “El impacto ha sido terrible”

Al menos diez muertos y un centenar de heridos tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en Adamuz (Córdoba)

Salvador Illa permanecerá dos semanas ingresado en el Hospital Vall d’Hebron de Barcelona por una pérdida de fuerza en las piernas de origen desconocido

Mercadona tendrá que indemnizar con 30.000 euros a una trabajadora a la que no pagó la prima anual como represalia por su afiliación sindical

ECONOMÍA

Los números que dieron fortuna

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los nuevos números ganadores este 18 de enero del 2026

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 4 este domingo 18 de enero del 2026

Un experto explica cuánto cuesta mantener la Sagrada Familia abierta: “Vas a flipar”

Triplex de la Once, Sorteo 3: resultados ganadores del 18 enero de 2026

DEPORTES

Helmut Marko habla sobre la

Helmut Marko habla sobre la situación de Fernando Alonso: “Un veterano como él podría tener una ventaja”

Xabi Alonso ya tiene una oferta sobre la mesa: el Eintracht Frankfurt

Las palabras de Alcaraz tras su primera victoria en el Open de Australia: “Aún tengo que adaptarme a las condiciones y la pista”

Alcaraz estrena nueva era en el Open de Australia con una victoria ante Walton

Ilia Topuria anuncia la fecha de su regreso al cuadrilátero y quién será su rival