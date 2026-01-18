Espana agencias

Los legendarios 'raramuri' llegan a España para un entrenamiento en Madrid

Madrid, 18 ene (EFE).- Una selección de corredores rarámuri procedentes del estado de Chihuahua (México), representantes de una de las tradiciones corredoras más antiguas y admiradas del mundo, realizarán un entrenamiento en el entorno de Madrid Río el próximo 20 de enero para compartir sus vivencias con los que quieran asistir y aprender de una cultura legendaria.

Los raramuri, cuya tradición nació en la Sierra Tarahumara, un territorio donde correr es parte esencial de la vida diaria desde hace siglos, realizarán el entrenamiento a partir de las 9:45 por un espacio de dos horas.

La comunidad rarámuri —también conocida como tarahumara— es reconocida internacionalmente por su extraordinaria resistencia física y por una forma de entender el movimiento muy alejada de la competición moderna. En los caminos y cañones de Chihuahua, correr no es un deporte ni un entrenamiento planificado, sino una identidad cultural, medio de transporte, ritual comunitario y forma de subsistencia. Una relación con el territorio que ha convertido a estos corredores en símbolo de eficiencia, resistencia y conexión con la naturaleza.

Su historia dio la vuelta al mundo con el libro 'Nacidos para correr', de Christopher McDougall, convirtiéndose en 2009 uno de los libros más vendidos del deporte. El libro despertó el interés global por la cultura rarámuri y su manera casi intuitiva de recorrer largas distancias. Desde entonces, su filosofía ha inspirado a fondistas de todo el planeta que buscan volver a una forma más sencilla, libre y esencial de correr, lejos del reloj y de la obsesión por las marcas.

El entrenamiento en Madrid permitirá a los participantes convivir, aprender y correr junto a esta cultura legendaria en el entorno urbano de la Casa de Campo y, de paso, conocer a los representantes de una comunidad atlética de las más influyentes del atletismo contemporáneo. EFE

