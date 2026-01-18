Los directivos de Acciona, citados en la comisión de investigación del parlamento navarro

Pamplona, 18 ene (EFE).- La Comisión de Investigación sobre licitación de obras públicas que se desarrolla en el Parlamento de Navarra recuperará su actividad tras un mes sin comparecencias con la citación de los directivos de Acciona, el presidente, José Manuel Entrecanales, citado el martes, y el director de Acciona Construcción, Justo Manuel Pelegrini, citado el miércoles.

El secretario general técnico de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, Eduardo Jiménez Izu, fue el último en comparecer el 17 de diciembre y, aunque estaba previsto que la Comisión volviera a la actividad el martes 13 de enero, los técnicos de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico y los de la Confederación Hidrográfica del Ebro no acudieron, alegando que como funcionarios del Estado solo responden ante las Cortes Generales.

Por ello, será esta semana la primera comparecencia del año, la del presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales. La Comisión se encuentra investigando la adjudicación de los túneles de Belate, que fue para la UTE formada por Acciona, Osés Construcción y Servinabar.

Acciona es parte importante de los diferentes informes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, en los que se menciona que el 2 % de cada adjudicación iba a Servinabar, de la que presuntamente, el 45 % era del exdirigente socialista Santos Cerdán.

En el caso del túnel de Belate, Servinabar salió de la obra en verano y ahora son Osés y Acciona quienes siguen adelante con ella.

La UCO apunta al dirigente de Acciona Construcción como el responsable de ese pacto con Servinabar por el 2 % de cada obra. Pelegrini, que está citado el miércoles, ya señaló ante el Tribunal Supremo que se prestaron "servicios reales" con esta empresa vinculada al exdirigente socialista Santos Cerdán, con quien dijo que se reunió por ser un "agente social" navarro.

En el interrogatorio defendió que el 2 % era por servicios reales de prevención de riesgos laborales, que los trabajos existieron y que, por tanto, no eran ficticios, pudiendo justificarlo todo con facturas.

La diferencia entre Belate y el resto de obras es que, en el caso del túnel, Servinabar formaba parte de la UTE al 15 %. En la comparecencia del secretario de la mesa de contratación, Lorenzo Serena, este planteó que habría que preguntar a Acciona y Osés qué les aportaba la empresa del también investigado Antxon Alonso, ya que en las ofertas no aportaba solvencia.

Los grupos parlamentarios podrán preguntar por este asunto a ambos directivos esta semana en una comisión que ha citado también, para los días 26 y 27 de enero, a Antxon Alonso Egurrola, administrador de Servinabar, y Noemí Osés Lana, directora corporativa de Construcciones Osés.EFE