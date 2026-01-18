Los Bears reciben a los Rams con 9 bajo cero, lago congelado y una tormenta de nieve

Chicago (EE.UU.), 18 ene (EFE).- Los Chicago Bears reciben este domingo a Los Ángeles Rams en la ronda divisional de los 'playoffs' de la NFL con temperaturas árticas en Chicago, con 9 grados bajo cero, el lago Michigan congelado y una tormenta de nieve que aumentará la exigencia para la franquicia visitante, menos acostumbrada a estas condiciones.

Pese al frío, un asiento en el Soldier Field para ver este partido se vendía por un precio mínimo de 420 dólares en las plataformas de venta en línea.

Los Bears de Ben Johnson se preparan para la que será su primera ronda divisional en 16 años, después de eliminar en la ronda de comodines a los Green Bay Packers con una épica remontada de 3-21.

Los Rams también tiraron de remontada para eliminar a domicilio a los Carolina Panthers, pero la cita de este domingo tendrá una dificultad añadida para el equipo de Sean McVay.

Las temperaturas han bajado vertiginosamente en los últimos cuatro días en Chicago. Si el miércoles había nueve grados Celsius, este domingo el termómetro marcará los -13 grados por la noche local.

Ben Johnson ha decidido entrenar este invierno al aire libre para acostumbrar a sus jugadores a las condiciones climáticas de Chicago para sus partidos en el Soldier Field.

El estadio, ubicado en el centro de Chicago, no tiene techo y es famoso por ser uno de los más complicados de Estados Unidos en invierno.

Por las calles de Chicago se dejaban ver desde primera hora de la tarde cientos de aficionados llevando las camisetas números 18 de Caleb Williams. Algunos fans también acudieron al estadio llevando disfraces de oso (Bears). EFE

