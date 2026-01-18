Espana agencias

Los Atlanta Falcons contratan a Kevin Stefanski como su nuevo entrenador

Redacción Deportes, 17 ene (EFE).- Kevin Stefanski, dos veces entrenador del año All-Pro, tomará el mando de Atlanta Falcons para la temporada 2026, informó el presidente Matt Ryan.

Stefanski sustituye a Raheem Morris, quien fue destituido el 4 de enero, tras 2 años de ocupar el cargo, al no poder clasificar a la franquicia a los 'playoffs'.

"Estamos encantados de contar con un líder ejemplar como Kevin Stefanski, quien aporta una visión clara a nuestro equipo", dijo hoy el directivo.

El 5 de enero Stefanski, de 43 años, fue destituido por los Cleveland Browns luego de permanecer 6 años en el equipo, al que llevó dos veces a los 'playoffs' (2020 y 2023), aunque los malos resultados de esta temporada, que acabó con 5 victorias y 12 derrotas, le costaron el cargo.

"El entrenador Stefanski es un líder que da prioridad al conjunto. Su experiencia en Cleveland y Minnesota le ha permitido comprender la importancia de trabajar en sintonía con todos en la organización para maximizar el talento de toda la plantilla", destacó Ryan.

"Estoy sumamente emocionado de haber sido designado para dirigir esta franquicia. Agradezco a Matt Ryan por confiar en mí para estar al frente de este equipo y sus talentosos jugadores. Estoy ansioso por empezar a trabajar", manifestó Stefanski.

El nuevo entrenador dijo que su prioridad es que Atlanta se convierta en un equipo que tenga como costumbre competir en los 'playoffs'. EFE

