Lluvias fuertes mañana además de nevadas y viento, en el nordeste, por la borrasca Harry

Madrid, 18 ene (EFE).- La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para mañana lunes, precipitaciones fuertes y persistentes en el extremo nordeste, sobre todo en Girona, además de nevadas con importantes acumulados en los Pirineos orientales y a últimas horas en la Ibérica oriental así como rachas muy fuertes de viento en el litoral catalán y en Baleares.

En Canarias se prevé viento del nordeste fuerte con rachas muy fuertes, según las predicciones.

El paso de una dana hacia el Mediterráneo junto con la formación de la borrasca Harry al norte de Argelia dejará una situación muy inestable en el Mediterráneo occidental, con un temporal que afectará al nordeste peninsular y a Baleares.

Asimismo, un frente atlántico dejará precipitaciones en los litorales atlánticos, afectando a Galicia y al Cantábrico. Se esperan precipitaciones, sobre todo, en el nordeste y Baleares, sin descartarse de forma débil en el Sistema Central e Ibéricas y de forma aislada en la Meseta.

Los mayores acumulados serán en el nordeste peninsular, con precipitaciones muy fuertes y persistentes, especialmente en Girona.

Se esperan nevadas en los sistemas montañosos, que serán débiles en los del centro y norte, con una cota en torno a 1.000-1.200 metros y nevadas con acumulados muy importantes en el Pirineo oriental por encima de 1.400-1.600 metros y al final en la Ibérica este con una cota a 1.100-1.300 metros.

En Canarias, se prevén cielos nubosos con precipitaciones en los nortes.

Brumas y nieblas en zonas de montaña del norte, que pueden ser persistentes en el Pirineo oriental, sin descartar bancos de niebla matinales en la meseta norte.

Temperaturas máximas en descenso en el noroeste y montañas del este, y en ascenso en el arco mediterráneo, oeste de las mesetas y el Ebro. Sin cambios o descensos puntuales en el resto. Mínimas en ligero descenso en el nordeste, valles del suroeste y en el Cantábrico. Pocos cambios en Canarias. Heladas débiles en los sistemas montañosos peninsulares y localmente en la meseta, moderadas en cumbres.

Viento del norte y oeste flojo en el interior de la península. En los litorales atlántico y mediterráneo, viento moderado de componente norte que rolará a fuerte del este al norte de Baleares y en Ampurdán, originando un temporal marítimo con rachas muy fuertes en la costa.

En el Golfo de Cádiz y Alborán, poniente con intervalos de fuerte en Alborán. En Canarias, alisio moderado con intervalos de fuerte y rachas muy fuertes.

PREDICCIÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS:

GALICIA: Cielo nuboso o cubierto, disminuyendo por la tarde de oeste a este a intervalos nubosos. Brumas y nieblas matinales en zonas altas del interior. Lluvias débiles a moderadas y chubascos, que se extienden por toda la Comunidad de oeste a este, siendo más destacables en la mitad norte. Cota de nieve sobre 900-1.000 metros.

Temperaturas en ligero descenso en la mitad oriental, con pocos cambios en el resto. Heladas débiles en el sur y este de Ourense, y en cotas altas de la montaña de Lugo. Viento flojo variable, arreciendo ocasionalmente a noroeste moderado durante las horas centrales del día.

ASTURIAS: Cielos nubosos por la mañana, con apertura de grandes claros al final del día. Lluvias y chubascos débiles y dispersos que se extienden de oeste a este, y que afectarán en mayor medida al tercio oeste y la cordillera, tendiendo a remitir por la tarde. Cota de nieve entre 900 y 1.000 metros.

Temperaturas mínimas en descenso y máximas sin cambios significativos. Heladas en la cordillera, serán moderadas en cotas altas. Viento flojo de componente sur en el interior, y moderado de oeste en el litoral.

CANTABRIA: Nuboso o intervalos nubosos. Lluvias y chubascos débiles y dispersos, sobre todo por la tarde. Cota de nieve sobre 900-1.000 metros. Temperaturas mínimas en descenso y máximas en ascenso ligero. Heladas débiles o moderadas en cotas altas de Liébana y Campoo. Viento flojo a moderado de oeste en el litoral, con alguna racha fuerte por la tarde, y flojo de dirección variable en el interior.

PAÍS VASCO: Cielos nubosos. Probables brumas en zonas altas de montaña al principio y al final del día por la presencia de nubosidad baja. Precipitaciones débiles y dispersas, con algún chubasco ocasional. Cota de nieve sobre 1.100-1.300 metros. Temperaturas mínimas en ligero descenso en el oeste, sin cambios en el resto; máximas en ligero ascenso. Viento flojo a moderado de componente oeste en el litoral, y flojo variable en el interior.

CASTILLA Y LEÓN: Nuboso a intervalos nubosos, con precipitaciones débiles dispersas, principalmente en zonas de montaña. Cota de nieve entre 1.100-1.300 metros, tendiendo a disminuir al final del día entre 700-900 metros. Probabilidad de brumas y bancos de niebla matinales.

Temperaturas mínimas en ligero descenso, localmente moderado, salvo en cotas altas del sur y este en ligero o moderado ascenso, y máximas en ligero o moderado ascenso, localmente en ligero descenso en el noroeste y tercio oriental. Heladas débiles generalizadas, que podrán ser moderadas en zonas del Sistema Central y Cordillera Cantábrica. Viento variable o del noroeste, flojo con algún intervalo de moderado.

NAVARRA: Cielo nuboso o cubierto, con abundante nubosidad baja que dará brumas y nieblas matinales y vespertinas en zonas de montaña. Lluvias débiles y chubascos, en el extremo sur de madrugada, y en el tercio norte por la tarde. Cota de nieve sobre 1.300-1.400 metros, bajando a 1.000 metros por la tarde. Temperaturas sin cambios significativos. Heladas débiles en zonas altas del Pirineo. Viento flojo del noroeste.

LA RIOJA: Nuboso con precipitaciones, débiles en general, principalmente en la Ibérica y en la primera mitad del día. Cota de nieve entre 1.100 a 1.300 metros. Probabilidad de bancos de niebla matinales en zonas de montaña. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. No se descarta alguna helada débil en la sierra. Viento variable o de componente oeste, flojo.

ARAGÓN: Cielo muy nuboso o cubierto con precipitaciones, más probables en la mitad oriental y durante la segunda mitad del día, con nevadas significativas en el este de Teruel a últimas horas. Cota de nieve en torno a 1.000-1.400 metros.

Temperaturas mínimas en descenso en Huesca, en ligero ascenso en el sistema Ibérico y sin cambios en el resto; máximas en descenso ligero en la Ibérica turolense, en ligero ascenso en el tercio norte y con pocos cambios en el resto. Heladas débiles en el Pirineo y en la Ibérica sur. Viento flojo del noroeste, aumentando a moderado por la tarde en Zaragoza y Teruel.

CATALUÑA: Cielo cubierto con precipitaciones generalizadas y persistentes, localmente fuertes en el cuadrante nordeste, donde podrán acumular cantidades de lluvia o nieve significativas, con cota de nieve en torno a 1.400-1.600 metros. Probables brumas o bancos de niebla matinales en la Depresión Central de Lleida.

Temperaturas con cambios ligeros. Heladas débiles en el Pirineo y Prepirineo. En el litoral central y norte, viento moderado del nordeste aumentando a fuerte por la tarde, sin descartar rachas muy fuertes en el litoral de Girona a últimas horas; en el tercio sur, viento moderado del noroeste; en el resto, viento flojo variable, tendiendo en la mitad oriental por la tarde a nordeste moderado.

EXTREMADURA: Poco nuboso, con predominio de nubes altas. No se descarta alguna bruma o banco de niebla matinal. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso, y máximas en ligero ascenso, localmente moderado. Heladas débiles. Viento variable o del noroeste, flojo con algún intervalo de moderado.

MADRID: Cielos nubosos o cubiertos. Probables brumas y bancos de niebla en zonas altas de la Sierra. No se descartan precipitaciones débiles en la Sierra, de nieve a partir de 1.000-1.200 metros. Temperaturas mínimas en ascenso en la sierra, sin cambios en el resto; máximas con cambios ligeros. Heladas débiles. Viento flojo del norte.

CASTILLA-LA MANCHA: Nuboso en el cuadrante nordeste e intervalos nubosos en el resto, con predominio de claros en el suroeste. No se descartan precipitaciones débiles dispersas en el noreste. La cota de nieve se situará en torno a los 1.200 metros. Temperaturas mínimas sin cambios, excepto en ligero ascenso en zonas de montaña; máximas con cambios ligeros. Heladas débiles generalizadas, que pueden ser localmente moderadas. Viento del noroeste, flojo con intervalos de moderado en el cuadrante sureste.

COMUNIDAD VALENCIANA: Cielo nuboso aumentando de norte a sur durante el día a muy nuboso o cubierto. Probables chubascos aislados en puntos del litoral por la mañana y precipitaciones generalizadas en la mitad norte avanzando de norte a sur por la tarde, con probabilidad de que sean localmente fuertes o persistentes en el norte de Castellón. Cota de nieve en torno a 1.000-1.400 metros, con acumulaciones significativas en el interior norte.

Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas con cambios ligeros. Heladas débiles en el interior. Viento flojo del norte y noroeste aumentando por la tarde a moderado en el interior y a fuerte en el litoral.

MURCIA: Cielos nubosos, sin descartar precipitaciones débiles y dispersas, más probables en el tercio oriental de la región. Temperaturas en ligero ascenso o sin cambios. Heladas débiles en las sierras. Vientos moderados del noroeste, ocasionalmente fuertes al final del día.

BALEARES: Cielo nuboso a cubierto con lluvias y chubascos que ocasionalmente pueden ser fuertes y con tormenta y, a partir de la tarde, persistentes principalmente en Pitiusas, nordeste de Mallorca y sierra de Tramuntana.

Temperaturas nocturnas con pocos cambios o en descenso y diurnas con pocos cambios. Viento flojo aumentando a moderado, del norte en las Pitiusas y del este y nordeste en el resto. Rachas de 60 a 70 km/h por la noche.

ANDALUCÍA: Cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes altas en la vertiente atlántica y aumentando a nubosos en el tercio oriental, donde pueden ir acompañados de precipitaciones débiles en las sierras al final de la tarde. Cota de nieve por encima de los 1.000 metros.

Temperaturas mínimas en descenso en la vertiente atlántica, con pocos cambios en el resto; máximas en ascenso en la vertiente mediterránea y con pocos cambios en el resto. Heladas débiles en las sierras y en el Alto Guadalquivir, localmente moderadas en el interior oriental. Vientos entre flojos y moderados de componente norte, tendiendo a componente oeste y con intervalos fuertes en el litoral mediterráneo.

CANARIAS: En el norte de las islas de mayor relieve, nuboso o cubierto con probabilidad de precipitaciones en general débiles, sin descartar persistencia en las medianías de Gran Canaria y nordeste de Tenerife. En el resto, intervalos nubosos, que tienden a nuboso durante la mañana.

Temperaturas con pocos cambios o con algún ligero descenso. Viento del nordeste fuerte, con rachas muy fuertes en zonas altas y en las vertientes sureste y noroeste de La Gomera, Gran Canaria y Tenerife, y sin descartarlas en el resto de islas montañosas así como en el interior de Lanzarote y Fuerteventura. EFE

