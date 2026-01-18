Espana agencias

Libia impulsa la zona franca portuaria de Misrata en acuerdo millonario con Italia y Catar

Guardar

Trípoli, 18 ene (EFECOM).- Libia, Italia y Catar sellaron este domingo una asociación estratégica por valor de 2.700 millones de dólares (2.300 euros) para ampliar la zona franca portuaria de Misrata, ubicación clave en el mar Mediterráneo.

El ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, y el primer ministro catarí, Mohammed bin Abdulrahman al Thani, asistieron hoy a la firma del acuerdo en Misrata, junto al jefe libio del Gobierno de Unidad Nacional (GUN), Abdelhamid Dbeiba, que prevé una nueva infraestructura portuaria con la participación de empresas cataríes, italianas y suizas.

Para Dbeiba, el proyecto colocará a Libia "en el centro de la competencia logística en el Mediterráneo Oriental" que mejora el acceso a los mercados africanos y el comercio regional.

El acuerdo de colaboración fue rubricado por dirigentes de la Zona Franca de Misrata, Terminal Investment Limited (TiL) -filial del grupo naviero italo-suizo Mediterranean Shipping Company (MSC)- y la empresa catarí Al Maha Capital Partners.

Según Dbeiba, el proyecto generará ingresos de unos 500 millones de dólares anuales (430 millones de euros) y oportunidades de empleo directo para 8.400 trabajadores, además de 60.000 indirectos.

El primer ministro del GUN espera que la inversión "mejore la posición de Libia entre los puertos más grandes de la región en términos de tamaño y capacidad" con una "inversión extranjera" que evitará "cargas adicionales al presupuesto estatal".

"Refleja nuestra orientación hacia la inclusión de financiación externa para estimular la economía, modernizar la infraestructura y transformar los activos estatales en plataformas de retorno sostenibles", anunció Dbeiba.

La Zona Franca de Misrata fue fundada en el año 2000 como la primera de Libia, que gestiona actualmente la mayor parte de importaciones que entra al país en contenedores. EFECOM

(foto)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Illa ingresó por una pérdida de fuerza en las piernas, pero se descartan patologías graves

Infobae

Galbiati: El equipo está en un buen momento

Infobae

Akor, Ejuke y Suazo, novedades para Elche en una lista sin Alexis, Januzaj y Vargas

Infobae

El Baskonia, séptimo clasificado; La última plaza se la jugarán Tenerife y Bilbao

Infobae

El Bakkali, Kipruto, Alemeshete y Forero, favoritos en la carrera de Jaén

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Mercadona tendrá que indemnizar con

Mercadona tendrá que indemnizar con 30.000 euros a una trabajadora a la que no pagó la prima anual como represalia por su afiliación sindical

La Guardia Civil advierte: “Si no se usa la baliza V16, el agente debe multar”

El Senado invierte 65.340 euros en renovar los teléfonos móviles del personal: cambiará 140 dispositivos que tienen tres años de antigüedad

Elecciones de Aragón 2026: cuándo y cómo saber si soy miembro de una mesa electoral

Detienen a dos funcionarios de la cárcel de Palma por favorecer a presos a cambio de dinero: introducían móviles y objetos de lujo en la prisión

ECONOMÍA

Super Once: jugada ganadora y

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 4 este domingo 18 de enero del 2026

Un experto explica cuánto cuesta mantener la Sagrada Familia abierta: “Vas a flipar”

Triplex de la Once, Sorteo 3: resultados ganadores del 18 enero de 2026

La tarifa de la luz en España para este lunes 19 de enero de 2026

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 3 de Super Once del 18 enero de 2026

DEPORTES

Helmut Marko habla sobre la

Helmut Marko habla sobre la situación de Fernando Alonso: “Un veterano como él podría tener una ventaja”

Xabi Alonso ya tiene una oferta sobre la mesa: el Eintracht Frankfurt

Las palabras de Alcaraz tras su primera victoria en el Open de Australia: “Aún tengo que adaptarme a las condiciones y la pista”

Alcaraz estrena nueva era en el Open de Australia con una victoria ante Walton

Ilia Topuria anuncia la fecha de su regreso al cuadrilátero y quién será su rival