Lautaro y el Arsenal, aún más líderes

Iñaki Dufour

Madrid, 18 ene (EFE).- Lautaro Martínez marcó al menos un gol en 10 de las 16 victorias del liderato de la Serie A del Inter de Milán, completamente decisivo para su equipo, igual que volvió a serlo Jamal Musiala para el Bayern Múnich en su vuelta a la competición 196 días después de su impactante fractura de peroné del 5 de julio en el Mundial de Clubes, mientras el Arsenal agranda su ventaja en Inglaterra pese a su propio 0-0 en Nottingham.

El campeón del mundo argentino es el líder del Inter. Su futbolista más diferencial. También su goleador único en el triunfo por 0-1 contra el Udinese. Su regate, la forma con la que aguantó la pugna con la defensa y el golpeo con el exterior al otro lado del portero fueron de nuevo indispensables para tres puntos vitales para conservar la primera plaza.

Después de los vaivenes iniciales, de los cambios en la cima casi constantes en la competencia por el ‘Scudetto’ desde agosto hasta diciembre, el Inter se fortalece como el mejor de todos por el momento, igual que Lautaro en la tabla, con sus once goles que garantizan victorias. Cinco de ellos fueron imprescindibles para ganar 15 puntos.

El Inter suma tres puntos más que el Milan, tras el triunfo del conjunto ‘rossonero’ sobre el Lecce por 1-0, con el gol de su incorporación invernal Nicklas Füllkrug, mientras que la distancia sigue en seis sobre el Nápoles, que venció por 0-1 por medio de Lobotzka tras tres empates seguidos. Un margen que limita los descuidos a los ‘neroazzurros’, como ya comprobaron el curso pasado cuando, en el tramo final, se quedaron sin nada.

El Roma completa las plazas de la Liga de Campeones, con su tercer triunfo seguido, tras ganar 0-2 al Torino con el primer gol de Donyell Malen, fichaje invernal, mientras el Juventus pierde ritmo. Su derrota por 1-0 con el Cagliari lo relegó a diez puntos del Inter y acabó con su racha de seis partidos sin perder, de los que había ganado cinco. Su último revés en la Serie A databa del pasado 7 de diciembre, en el 2-1 con el Nápoles.

Futuro campeón el Bayern, salvo sorpresa, en Alemania la novedad fue el retorno de Jamal Musiala a la competición. Su impactante fractura de peroné y dislocación de ligamentos del pasado 5 de julio en los cuartos de final del Mundial de Clubes ya está superada, de vuelta a la acción este sábado ante el Leipzig después de 196 días.

En el minuto 87, en lugar de Serge Gnabry, entró al terreno de juego. En el 88 ya había dado la asistencia del 1-5 a Michael Olise. El regreso más esperado. El Bayern empezó por detrás en el marcador, con el 1-0 de Romulo Cardoso, pero luego se le vino encima del poder del líder y vigente campeón con los goles de Serge Gnbary, Harry Kane, Jonathan Tah y Pavlovic, además del citado Olise. Ha ganado 50 de los 54 puntos disputados.

Son once más que el Borussia Dortmund, que se impuso por 3-2 al Sankt Pauli gracias a un penalti transformado por Emre Can en el minuto 96 y que insiste desde el segundo puesto, aunque su pugna está centrada ya en la Liga de Campeones, junto al Hoffenheim, el Leipzig y el Stuttgart, con el Bayer Leverkusen más lejos por su derrota, la segunda consecutiva, por 1-0 contra el Hoffenheim. Entre ellos está el pase a la Champions.

La ‘Premier League’ inglesa ya parece ajena para el Manchester City. Sus tres puntos de los últimos doce, derrotado 2-0 el sábado en el derbi por el nuevo Manchester United de Michael Carrick, leyenda del club, con los goles de Bryan Mbeumo y Patrick Dorgu, fue otro golpe para el grupo de Pep Guardiola, que se queda a siete puntos del Arsenal, líder.

No lo aprovechó del todo el conjunto ‘gunner’, cuyo nuevo margen le permite algunos tropiezos impensables hace un mes. Su empate ante el Nottingham Forest, el cuarto por abajo de la clasificación, admite una duda, en cualquier caso, sobre su liderato, del que también se alejó el Aston Villa, a siete tras su derrota en casa contra el Everton por 0-1.

Ni siquiera así, el Liverpool es capaz de reengancharse. Ha empatado cada uno de sus últimos cuatro duelos ligueros. Este sábado tan solo sumó un punto en Anfield, en el pasado inabordable, ahora vulnerable, contra el Burnley, el penúltimo de la tabla (1-1). No le bastó sólo con el tercer gol en las últimas cinco jornadas de Florian Wirtz. Insuficiente.

El equipo ‘red’ aguanta la cuarta posición, pero el debate está abierto. No sólo por el Manchester United, quinto a un solo punto de Arne Slot, que ya aguarda a Mohamed Salah, sino también por el Chelsea, ya con Liam Rosenior en su banquillo y resurgido con más pegada que fútbol con un 2-0 al Brentford; por el Sunderland, por el Newcastle…

El Lens persiste firme en el liderato. Su octava victoria consecutiva en el campeonato francés, la undécima en las últimas doce jornadas, por 1-0 sobre el Auxerre, por medio de Wesley Said, mantiene la distancia sobre el París Saint-Germain en un punto, pero, sobre todo, demuestra su capacidad para soportar incluso la presión de jugar después.

Ganó antes el PSG, que encadena cuatro victorias consecutivas. Su reacción a su eliminación de la Copa de Francia contra el París FC fue un 3-0 al Lille en el Parque de los Príncipes. Dos goles fueron de Ousmane Dembele, que ha anotado tres tantos en las últimas dos jornadas. Su repunte goleador es indispensable para el equipo, como ya lo fue la temporada pasada, cuando se lo adjudicó todo menos el Mundial de Clubes.

Ya es un pulso entre los dos por la Ligue 1. Ha quedado rezagado el Marsella, a ocho puntos, pese a su triunfo contra el Angers (2-5), mientras el Mónaco, el siguiente rival del Real Madrid en la Liga de Campeones, cae a la novena plaza con cuatro derrotas seguidas, la última por 1-3 frente al Lorient. Está a 20 puntos de la primera plaza. EFE