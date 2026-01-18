Las medidas temporales del sistema eléctrico decaen a la espera de otro escudo inminente

Madrid, 18 ene (EFECOM).- El plazo máximo de aplicación de las medidas temporales aprobadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), a petición de Red Eléctrica, para reducir las oscilaciones de tensión del sistema eléctrico concluye este lunes, aunque se espera una alternativa de carácter inminente.

Esta semana, el organismo ha cerrado la audiencia pública del nuevo escudo propuesto por el operador del sistema para hacer definitivas las modificaciones aprobadas en octubre -con algunos cambios-, visto su "impacto positivo" en la estabilidad de las tensiones y que no han influido de forma negativa en los costes.

Se trata de los procedimientos de operación 3.1, 3.2 y 7.2.

Tras dar el visto bueno a su modificación temporal el pasado 20 de octubre después de observarse variaciones de tensión en el sistema eléctrico peninsular -aunque dentro de los márgenes establecidos- en esos días, la CNMC accedió a prorrogar los cambios en dos ocasiones, como informó el 18 de noviembre y el 4 de diciembre.

Sin embargo, la normativa contempla que estas medidas sólo pueden prorrogarse cada 15 días durante tres meses, previa petición del operador del sistema. Así, el plazo máximo finaliza el 19 de enero.

A diferencia de la ocasión anterior, Red Eléctrica sí que sometió a consulta pública, entre el 19 de noviembre y el 10 de diciembre, el texto en el que planteaba mantener estos cambios transitorios tras su vencimiento e integrarlos definitivamente en los procedimientos de operación, pero con ciertas variaciones.

Además, la propuesta fue debatida por el conjunto del sector, incluido el operador del mercado (OMIE) y la CNMC, en una reunión celebrada a comienzos de diciembre, con lo que se presupone consenso en las medidas que, posteriormente, Competencia ha sacado a audiencia.

De hecho, una de las novedades es que el operador del sistema ha renunciado a reducir el plazo para presentar ofertas de restricciones, ante el rechazo de otros actores.

A tenor de Red Eléctrica, las medidas, junto con la implementación progresiva de la participación de las renovables en el nuevo servicio de control de tensión, "contribuirán a que el sistema esté mejor preparado para hacer frente a periodos de la próxima primavera".

Entonces se cumplirá un año desde el inédito apagón en la España peninsular y Portugal del pasado 28 de abril.

Por su parte, la CNMC explica que si en un primer momento aprobó los cambios con carácter temporal fue debido a la "urgencia de la tramitación, la falta de debate en el sector (sin consulta pública del operador del sistema) y el riesgo de que las modificaciones afectaran negativamente al mercado".

Pero, sobre todo, por la posibilidad de que las variaciones de tensión que los justificaban "pudieran tener un origen estacional, por la menor demanda del periodo otoñal", una circunstancia que podía mejorar con el incremento del consumo en invierno y la menor potencia solar propia de estas fechas.

Desde octubre, la CNMC ha vigilado "estrechamente" el impacto de estas iniciativas, tanto sobre las variaciones de tensión como sobre el mercado eléctrico.

De este análisis "no se ha constatado un aumento de los costes de restricciones o banda de regulación secundaria que soporta la demanda", ni tampoco un "impacto negativo sobre el desempeño del mercado".

En cualquier caso, el borrador abre la puerta a que las modificaciones puedan ser revisadas más adelante "en tanto se desarrollen otras soluciones de medio plazo" que contribuyan a reducir las variaciones bruscas de tensión.

Las medidas entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). EFECOM