Lander Martínez cree que la vicepresidenta Díaz sigue siendo "el mejor activo" de Sumar

Bilbao, 18 ene (EFE).- El diputado de Sumar en el Congreso Lander Martínez ha considerado "evidente" que la actual vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, sigue siendo "el mejor activo" con que cuenta Sumar.

"Hay cosas que entran dentro de su propio espacio de decisión pero nuestra apuesta siempre ha sido la de Yolanda Díaz", ha asegurado tras ser cuestionado por si debiera ser la vicepresidenta quien lidere el proyecto político actualizado de Sumar.

Martínez ha abogado, por otro lado, por que los partidos situados a la izquierda del PSOE generen "espacios de confianza" para acudir a los próximos comicios electorales "de la mejor manera".

La Dirección de Sumar Mugimendua se ha reunido este domingo en Bilbao para abordar la "hoja de ruta" para 2026, cita en la que el diputado en la Cámara baja ha valorado la creación de "espacios unitarios" en Euskadi para que haya "una sola papeleta en cada nivel institucional".

Ha apostado por generar así "espacios de confianza" como el que, a su juicio, se daría en el Estado con Sumar.

"Lo que se diga fuera de eso no corresponde", ha afirmado un día después de que el coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, instara a "ir más allá" de la coalición Sumar en los acuerdos entre los partidos de izquierda para afrontar la próxima legislatura.

Martínez ha considerado necesario "trabajar en espacios de confianza" que permitan a las formaciones de izquierdas presentarse "de la mejor manera posible" a futuras citas electorales. EFE

